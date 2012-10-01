Власти Москвы выставляют на торги гостиницу "Будапешт"

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы намерены продать на аукционе все акции уставного капитала ОАО "Отель "Будапешт". На балансе компании находится здание гостиницы "Будапешт", расположенной в доме 2/18 по улице Петровские Линии.

Как сообщает СГУП по продаже имущества Москвы, стартовая цена пакета акций - 941,7 миллиона рублей. Шаг аукциона - 47 миллионов рублей. Ранее этот лот не продавался.

Кроме того, Москва продает 30 процентов своих акций в ОАО "Гостиница "Будапешт", которое является арендатором и управляющей компанией отеля. Начальная цена - 3,564 миллиона рублей, шаг аукциона - 178 тысяч рублей. Ранее этот лот пытались продать 19 сентября 2006 года, однако аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Торги по обоим лотам состоятся 20 ноября, заявки на них принимаются по 26 октября.

Здание гостиницы "Будапешт" было построено в 1876 году по проекту архитектора Бориса Фрейденберга. Оно является историческим памятником архитектуры. За время существования гостиница сменила несколько имен: "Ампир", "Элит", а с 1956 года гостиница стала называться "Будапештом". Как сообщается на сайте отеля, современное здание рассчитано на 116 номеров.