Москва полностью погасит внешние долги до конца года

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Столичные власти готовятся полностью погасить в 2016 году последний зарубежный займ на сумму около 400 миллионов евро. Это порядка 31 миллиарда рублей. Об этом 27 апреля передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на главу департамента мэрии Москвы по внешнеэкономическим и международным отношениям Сергея Черемина.

"Должен отметить, что Москва имеет стабильный бюджет, у нас очень маленький дефицит. В этом году Москва погасит последний зарубежный займ, около 400 миллионов евро, и не будет иметь никаких рисков, привлекая средства в евро или долларах США", – заявил Черемин на презентации Москвы перед австрийским бизнесом ‎в Вене.

Речь идет о займе на сумму 407 миллионов евро, который Москва привлекла в октябре 2006 года. Срок его погашения истекает 20 октября 2016 года.

По словам главы департамента, московский бюджет позволяет городу продолжать инвестиции в инфраструктуру. "Если взять только транспортную инфраструктуру, ежегодно город инвестирует около 10 миллиардов евро в улучшение транспортной ситуации в столице", – сказал Сергей Черемин.

Доходная часть бюджета Москвы на 2016 год прогнозируется на уровне 1, 598 триллиона рублей. Расходы бюджета планируются на 2016 год в объеме 1,751 триллиона рублей. Превышение расходов над доходами, то есть дефицит, составит 152 миллиарда рублей или 9,3 процента от объема собственных доходов.

Напомним, что в апреле расходную часть бюджета увеличили более чем на 100 миллиардов рублей по сравнению с первоначальными 1,647 триллионами рублей.