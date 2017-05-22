Дефицит бюджета в 2017 году может быть меньше 2% ВВП

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не исключает того, что в 2017 году дефицит бюджета может быть меньше двух процентов ВВП при продлении соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство РФ одобрило поправки в закон о федеральном бюджете на 2017–2019 годы. Минфин, ожидая более 1,1 триллиона рублей дополнительных расходов, предложил увеличить расходы только на 315 миллиардов рублей. Дефицит бюджета сократится на 829 миллиардов рублей – до 1,9 триллиона рублей, или 2,1 процента ВВП.

Действующий закон предполагает дефицит на уровне 3,2 процента ВВП. Продление венского соглашения означает, что дефицит бюджета может опуститься ниже двух процентов. Это связано с увеличением доходов от нефти и газа.

30 ноября 2016 года страны ОПЕК в Вене договорились о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день – до 32,5 миллиона.

11 не входящих в ОПЕК стран в декабре согласовали сокращение добычи на 558 тысяч баррелей в сутки.

Вопрос о продлении соглашения рассмотрят 24 и 25 мая. Между тем Россия и Саудовская Аравия уже договорились о продлении еще на девять месяцев.

Стало также известно, что у соглашения ОПЕК могут появиться новые участники – примерно от трех до пять стран.