Зарплаты бюджетников вырастут с 2018 года

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Зарплаты почти у шести миллионов бюджетников, не охваченных майскими указами, вырастут с 1 января 2018 года, передает ТАСС.

Зарплаты вырастут, как минимум, на уровень инфляции, а возможно и больше, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

К концу года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 3,8 процента.

Ранее Владимир Путин предложил проиндексировать с учетом инфляции заработные платы работников бюджетных организаций, которые не охвачены майскими указами.