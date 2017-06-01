Зарплаты бюджетников вырастут с 2018 года

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Зарплаты почти у шести миллионов бюджетников, не охваченных майскими указами, вырастут с 1 января 2018 года, передает ТАСС.
Зарплаты вырастут, как минимум, на уровень инфляции, а возможно и больше, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
К концу года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 3,8 процента.
Ранее Владимир Путин предложил проиндексировать с учетом инфляции заработные платы работников бюджетных организаций, которые не охвачены майскими указами.
Выполнение большей части задач планируется завершить к 2018 году. В частности, зарплата отдельных категорий бюджетников к этому времени должна вырасти до 100 процентов от средней по региону.