Более тысячи букетов из березы раздадут на Манежной площади в Троицу

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Более тысячи букетов из веточек березы раздадут москвичам на Манежной площади в Троицу. Акция пройдет в рамках фестиваля "Наш продукт", сообщает Агентство "Москва".

По словам организаторов фестиваля, букеты, доставленные из Подмосковья, освятит отец Алексей – клирик Богоявленского Елоховского кафедрального собора.

Кроме того, на Манежной площади запланирован концерт фольклорной музыки.

Ранее m24.ru сообщало, что в рамках фестиваля "Наш продукт" открылся арт-лабиринт, приуроченный к юбилею Третьяковки. В арт-лабиринте под открытым небом представлены более трех тысяч экспонатов музея. Выставку находится по соседству с историческим зданием Третьяковской галереи.

Другая фестивальная площадка "Мир искусства" расположена на Болотной площади. На выставке представлены работы современных художников и мастеров-ремесленников.

"Наш продукт" – первый фестиваль московских летних сезонов. Проходит мероприятие с 9 по 19 июня. Он посвящен отечественной продукции из мяса и другим традиционным блюдам русской кухни. Культурная программа знакомит гостей фестиваля с историей повседневной жизни и быта Москвы и показывает, как развивался город в XII–XVIII столетиях. В фестивале участвуют 40 регионов России.

22 площадки разместились в центре города, 11 – в других округах. Впервые фестивальные площадки появились в сквере на Болотной площади и на бульварах – Страстном, Цветном, Сретенском и Чистопрудном. 11 окружных площадок фестиваля посвящены российским регионам: Томской, Ивановской, Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Рязанской, Тульской, Вологодской и Калужской областям, Краснодарскому краю и республике Чувашия.

В рамках фестиваля работают 287 шале. Из них 189 – торговых, 72 – общественного питания и 26 анимационных шале.