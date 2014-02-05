Раскрываемость совершенных мигрантами преступлений увеличилась на 20%

Раскрываемость преступлений, которые совершили в Москве нелегальные мигранты из-за рубежа, в 2013 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 20%. Об этом сообщил в среду мэр Москвы на расширенном заседании коллегии столичной прокуратуры.

Как в свою очередь сказал на заседании столичный прокурор Сергей Куденеев, преступлений, совершенных приезжими, стало больше почти на 12%, в 2013 году этот показатель в абсолютных цифрах составил 26,5 тысячи. Число преступлений, к которым имеют отношение граждане бывших советских республик, увеличилось на 36,8% - до 11,2 тысячи.

За организацию незаконной миграции прокуратура Москвы за отчетный период возбудила 881 уголовное дело. В этой связи столичный прокурор отметил, что по сравнению с 2012 годом, когда против организаторов незаконной миграции возбудили всего 26 дел, работа существенно активизировалась.

Кроме того, в ушедшем году в столице выявили более 4 тысяч нарушений в области миграционного законодательства. К дисциплинарной ответственности было привлечено 149 должностных лиц, к административной - почти 2 тысячи должностных и юридических лиц, а по 185 материалам были возбуждены уголовные дела.

Как отметил мэр Москвы, с вступлением в силу нового миграционного законодательства ситуация с незаконной миграцией начала меняться. "Тысячи незаконных мигрантов ищут способы легализации в Москве и по стране", - отметил Сергей Собянин. По его словам, сотни сигналов о незаконной миграции начали поступать через портал "Наш город". Мэр добавил, что город будет продолжать ликвидировать незаконные рынки, наводить порядок в жилом секторе, в ЖКХ, где задействованы нелегальные мигранты.

Вместе с тем, указал прокурор Москвы, общее количество зарегистрированных в Москве преступлений по сравнению с предыдущим годом снизилось на 2,9% - до 175 тысяч. По его словам, снижение уровня преступности наблюдалось почти во всех административных округах.

Также увеличился процент раскрываемости преступлений - в 2013 году он достиг 31,5% (в 2012 году - 26,5%), отметил прокурор.

В сфере ЖКХ прокуратура Москвы в 2013 году обнаружила выявила 2,9 тысячи нарушений закона. Как сообщил Куденеев, прокуроры инициировали возбуждение 21 уголовного дела, 473 лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, 350 - к административной.

В области капитального ремонта многоквартирных домов прокуратура Москвы выявила 339 нарушений. По словам прокурора столицы, они, как правило, были связаны с завышением объемов выполненных работ и оплатой подрядчиками фактически не выполненных работ, неправомерным расходованием бюджетных средств, неэффективным использованием финансовых ресурсов органами исполнительной власти.

Со своей стороны, мэр Москвы на заседании отметил, что власти города намерены продолжать борьбу с коррупцией.

"За последние месяцы были задержаны за взятки десятки чиновников. И я должен сказать, что эта практика совместной работы с правоохранительными органами прокуратурой будет продолжаться. Мы будем пресекать любое воровство чиновников, когда бы они ни пришли на службу", - подчеркнул Собянин.

Поскольку одними только уголовными делами проблему коррупции в городе не решить, правительство Москвы принимает другие меры, в частности по отношению к чиновникам, которые занимаются госзакупками. По словам Собянина, за последнее время около 2 тысяч чиновников прошли проверку на детекторе лжи.