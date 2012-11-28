Форма поиска по сайту

28 ноября 2012, 09:40

Безопасность

Из московской школы эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за сообщения об угрозе взрыва проходит эвакуация людей из московской школы № 408.

Как сообщили M24.RU в пресс-службе московской полиции, школа находится по адресу: улица Молостовых, дом 10, корпус "В".

По словам представителя пресс-службы, примерно в 8.45 неизвестная женщина позвонила в отдел полиции по району Новогиреево и сообщила о заложенном взрывном устройстве.

Из школы эвакуировали 345 учащихся. На место выехала оперативно-следственная группа, на данный момент ожидается приезд кинологов и саперов.

