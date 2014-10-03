Главный офис "Газпрома" эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Головной офис "Газпрома" на юго-западе Москвы эвакуируют из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва здания, сообщил M24.ru источник в правоохранительных кругах.

К офису компании прибыли сотрудники полиции и пожарно-спасательные подразделения. В данный момент из здания эвакуируют всех сотрудников. К осмотру помещений приступили кинологи со служебными собаками. Как уточняет ТАСС, в пятницу в офис "Газпрома" пришло электронное сообщение о заложенной в здании бомбе.

Отметим, что на прошлой неделе на юго-востоке столице из-за пожара в ТЦ "Дубровка" эвакуировали 250 человек. Тогда загорелись товары в одном из павильонов на первом этаже здания.

А 5 сентября пришлось эвакуировать почти 700 покупателей и продавцов из гипермаркета "Ашан" рядом с метро "Братиславская". Как выяснилось, причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в одном из бутиков. Площадь возгорания составила всего 0,5 квадратного метра.