HRW рассказала о советском происхождении химоружия в Сирии

Фото: Zuma\TASS\Ammar Safarjalani

Организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад о применении химоружия в Сирии. Согласно представленным данным, в Идлибе могли быть использованы авиабомбы советского производства, сообщает "Газета.ру".

Фотографии и видео остатков оружия, которое использовалось в Хан-Шейхуне 4 апреля, подтверждают, что речь идет об авиационных бомбах ХАБ-250 или ХАБ-500. На осколках боеприпасов видна зеленая маркировка, которую использовали для советского химоружия.

В начале апреля в сирийском городе Хан-Шейхун провинции Идлиб было применено химическое оружие. Ответственность за это власти США возложили на правительство Сирии, однако в Дамаске все обвинения отвергают. В результате атаки погибло порядка 80 человек. Согласно данным Минобороны РФ, сирийская армия уничтожила склады боевиков с боеприпасами, которые и были начинены отравляющими веществами. Однако на Западе эту информацию принимать отказались.



По данным правозащитников, сирийские войска также применяли химоружие 11 и 12 декабря в восточной Хаме и 30 марта на севере Хамы недалеко от Хан-Шейхуна.