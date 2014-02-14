Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля 2014, 20:20

Город

На реставрацию Екатерининской больницы выдано разрешение

Фото: m24.ru

Московские власти разрешили реставрацию Екатерининской больницы на Страстном бульваре, информирует пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Всего на этой неделе, с 10 по 14 февраля, было выдано 12 заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе усадьбы Замятина-Третьякова, комплекса Хамовнических казарм, усадеб первой половины XIX века на улице Знаменка и Крестовоздвиженском переулке.

Ссылки по теме


Помиом этого, противоаварийные работы проведут в "Палатах (корпус № 2), XVII в." по адресу: Архангельский пер., д. 10, стр. 2.

Сайты по теме


больницы разрешения культурное наследие реставрации строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика