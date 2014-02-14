На реставрацию Екатерининской больницы выдано разрешение

Фото: m24.ru

Московские власти разрешили реставрацию Екатерининской больницы на Страстном бульваре, информирует пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Всего на этой неделе, с 10 по 14 февраля, было выдано 12 заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе усадьбы Замятина-Третьякова, комплекса Хамовнических казарм, усадеб первой половины XIX века на улице Знаменка и Крестовоздвиженском переулке.

Помиом этого, противоаварийные работы проведут в "Палатах (корпус № 2), XVII в." по адресу: Архангельский пер., д. 10, стр. 2.