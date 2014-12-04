Социальные клиники: что придет на смену невостребованным больницам

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Медицинские учреждения, попавшие в программу оптимизации столичного здравоохранения, перепрофилируют под социальные нужды. Там организуют так называемые "социальные койки". О том, как будут работать новые больницы, - в материале M24.ru

"Социальные койки"

У столичных властей есть планы открыть в ряде московских больниц, которые не будут востребованы в новой системе здравоохранения, "социальные койки" – места, где за хронически больными и пожилыми людьми будут ухаживать медработники.

В таких центрах станет работать сестринский персонал, который окажет помощь людям, не способным ухаживать за собой. "Социальные койки" не требуют привлечения большого количества врачей, как, например, в больницах.

Также планируется, что в подобных учреждениях смогут предоставлять коммерческие услуги по временному медицинскому уходу за престарелыми родственниками. Эти услуги рассчитаны на желающих, к примеру, уехать в отпуск, но при этом не беспокоиться за членов семьи, которым требуется уход. В таком случае есть возможность воспользоваться "социальной койкой" временно и на коммерческой основе.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Ранее заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников отметил, что в больницах, не приспособленных под оказание высокотехнологичной помощи, будут оказывать помощь хроникам, социальным больным. Для этого не потребуется дорогостоящего оборудования, как для крупных многопрофильных больниц, где будут лечиться больные с острыми заболеваниями.

По словам Печатникова, первый из предполагаемых центров может открыться в городской больнице №11, которую в ходе реформы присоединят к больнице №24. Лечебное учреждение располагается на северо-востоке города, на улице Двинцев, 6. Кроме того, больница №53 перейдет в распоряжение департамента соцзащиты, там будет создан центр по уходу за пожилыми людьми. Клиника находится в ЮВАО, на улице Трофимова, 26.

Печатников рассказал, что "социальные койки" будут актуальны и для пожилых людей, которые ложатся в больницу для профилактики. Там они проходят различные оздоровительные процедуры. В московских лечебницах насчитывается около 500 "социальных коек". Однако в дальнейшем их число увеличится после того, как власти проанализируют потребности населения.

Финансирование

Как отметил Леонид Печатников, "социальные койки" обойдутся бюджету существенно дешевле, чем "интенсивные", которые находятся в отделениях, где лечат острые заболевания. Он предложил разделить больничные койки на два вида: на койки интенсивного лечения в многопрофильных стационарах, действующие в системе ОМС, и койки социального лечения. Они будут находиться вне системы ОМС.

Однако пока единого мнения по этому вопросу нет. По словам Печатникова, социальные и интенсивные койки на базе туберкулезных, инфекционных, онкологических и психиатрических больниц будут финансировать напрямую из городского бюджета, потому что они находятся за пределами одноканального финансирования.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Отметим, что в Москве планируют оставить, 35 "тысячекоечных больниц", которые будут работать в системе ОМС. При этом сегодня бюджет имеет право даже при наличии денег финансировать только стройку, капремонт и закупку медоборудования на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Остальные медицинские услуги оплачивает Фонд ОМС. Полностью на бюджетном финансировании остается лечение туберкулеза, психиатрия, инфекционные болезни. Гемодиализ и онкология с 2015 года тоже переходят на ОМС. При этом финансирование здравоохранения не уменьшается, просто те деньги, которые раньше шли из бюджета, переходят в распоряжение ОМС.

Объединение лечебных учреждений

Напомним, в ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений: взрослых и детских с филиалами.

Неэффективные больницы в мегаполисе будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.

Как объяснил Леонид Печатников, сокращение больниц целесообразно потому, что благодаря технологической реформе в городе освободится до 30% больничных коек. Этому способствует ускорение диагностики и лечения.

Как развивается столичное здравоохранение

"Теперь сроки среднего пребывания больного в стационаре снизились примерно в три раза. За счет ускорения лечения освобождается примерно треть всего коечного фонда городской сети, а это почти 20 тысяч мест", - сообщил Леонид Печатников.

Так, раньше для распознавания рассеянного склероза нужно было проводить длительное обследование в больнице. Однако сейчас появились компьютерные томографы, и для точного диагноза теперь достаточно одного обследования.

Кроме того, благодаря закупке лапароскопов - устройств для проведения операций через проколы без глубоких разрезов - сократилось и время лечения больных аппендицитом. Их реабилитация теперь длится два дня, вместо десяти. "Пропускная способность больничной койки, на которой лежат пациенты с аппендицитом, увеличивается в пять раз. Но часть коек пустует, они становятся лишними", - добавил заммэра.

"На модернизацию здравоохранения мы уже потратили около 105 миллиардов рублей. Оснастили больницы как никогда раньше. Мы были убеждены, что оборот коек увеличится, но так произошло только в крупных больницах. Так, например, в 11-й городской больнице фактически не было хирургических отделений", - сообщил заммэра.