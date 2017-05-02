Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая 2017, 08:54

Общество

Автомобиль врезался в здание больницы в Японии

Фото: AP/Koji Ueda

Легковой автомобиль пробил двери больницы в японском городе Оита, машина проехала по первому этажу здания около 20 метров, сообщает агентство Киодо.

В результате инцидента пострадали 13 человек, включая водителя авто – 70-летнюю женщину. Двое пострадавших получили серьезные травмы.

Всего в момент аварии на первом этаже находились около 50 человек.

По данным полиции, на машине, врезавшейся в двери госпиталя, была наклейка, свидетельствующая о том, что за рулем находится человек с ограниченными возможностями.

больница пострадавшие автомобиль авария жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика