Автомобиль врезался в здание больницы в Японии

Фото: AP/Koji Ueda

Легковой автомобиль пробил двери больницы в японском городе Оита, машина проехала по первому этажу здания около 20 метров, сообщает агентство Киодо.

В результате инцидента пострадали 13 человек, включая водителя авто – 70-летнюю женщину. Двое пострадавших получили серьезные травмы.

Всего в момент аварии на первом этаже находились около 50 человек.

По данным полиции, на машине, врезавшейся в двери госпиталя, была наклейка, свидетельствующая о том, что за рулем находится человек с ограниченными возможностями.