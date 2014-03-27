Валентина Гафта выпишут из больницы 28 марта

Известного актера Валентина Гафта выпишут из больницы в пятницу, 28 марта, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, Валентин Гафт был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы 14 марта в тяжелом состоянии. Врачи больницы провели ему экстренную эндоскопическую операцию. Уже 17 марта состояние актера улучшилось, и он был переведен в хирургическое отделение.

Валентин Гафт

родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ, дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. А первую роль в кино сыграл в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". После работы в театре Моссовета Валентин Гафт перешел в Театр на Малой Бронной, потом - к Андрею Гончарову в маленький театр на Спартаковской улице.

Важный творческий период был у Гафта, когда он играл у Анатолия Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола. Спектакли Эфроса остались настоящей театральной классикой. После Эфроса, в 1967 году, в Театре сатиры Гафт сыграл одну из лучших ролей - графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро". С 1969 года Валентин Гафт является актером театра "Современник".

