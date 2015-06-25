У оперного певца Дмитрия Хворостовского диагностировали опухоль мозга

У оперного певца Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль мозга

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил все выступления до конца августа из-за диагностированной опухоли мозга. Исполнитель начнет лечение на этой неделе и настроен очень оптимистично, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на официальный сайт исполнителя.

"С огромным сожалением должны сообщить, что Дмитрий вынужден отменить все выступления до конца августа. В последнее время он имел жалобы на плохое самочувствие, и после медицинского обследования была диагностирована опухоль головного мозга", - сказано в сообщении.

В нем также подчеркивается, что голосовые данные Хворостовского в норме, на этой неделе он начнет курс лечения и "настроен оптимистично".

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года, окончил Красноярское педагогическое училище и Красноярский институт искусств, работал солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 1989 году одержал победу на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе, после чего получил широкую известность по всему миру.

Выступал в Ковент-Гардене, Венской государственной опере, Метрополитен-опере, на сценах Ла-Скала, Мариинского театра и других самых престижных оперных театрах. Записал более 40 дисков. Является лауреатом Государственной премии РСФСР в области музыкального искусства.