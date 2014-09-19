Мухоловки и волчеягодники: Целительные и смертельные растения

"Нераскрытые тайны": Какую роль играют растения в жизни людей

Мы едим их, из них строят дома, ими лечат болезни. Тысячелетиями человек живет бок о бок с растениями. Но что мы знаем о них, способны ли они чувствовать боль или страх, как борются за место под Солнцем. Какие растения способны убивать и существуют ли те, которые могут продлевать жизнь? Об этом и многом другом - в сюжете "Москва Доверие".

Невидимые войны

Они вокруг нас, но мы их практически не замечаем. Большинству из нас растительная жизнь кажется скучной и довольно примитивной. Но стоит лишь немного ускорить течение времени, и становится очевидным: этот мир не так прост, как кажется. Здесь разыгрывают драмы, плетут интриги, и нередко приносят настоящие жертвы.

"Растения борются за свет, за пространство, на котором они находятся, за ресурсы, которые они потребляют, - целый комплекс вещей, за которые происходит борьба. Находясь в одном месте, растения выделяют химические вещества, которые подавляют или угнетают рост других растений", - говорит младший научный сотрудник Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Аленкин.

"Мир растений совсем не прост, и между растениями выстраиваются отношения, которые очень сложны. Достаточно в лес зайти и увидеть ярусное строение сообщества. Мы с вами видим, что все растения распределены по этажам, причем в определенной закономерности, и в каждом сообществе мы можем выделить виды, которые создают условия и которые приспосабливаются к ним", - утверждает профессор кафедры высших растений биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Зернов.

Каждая травинка в каждую секунду готова выбиться в лидеры в гонке за ресурсами, ей нужен только повод. "Стоит одному дереву сгнить, это окно тут же занимается массой растений, которые наперегонки стараются быть первыми, чтобы получить побольше света", - говорит Александр Зернов.

Бархат Амурский. Фото:Jean-Pol Grandmont/wikipedia.org

А пока кто-то ждет своего шанса, растения-паразиты получают то, что им нужно, без особых усилий. Часто они селятся внутри деревьев или оплетают их корни. Лишаясь питательных веществ, растение-хозяин мучительно погибает в объятиях такого соседа.

"Фикусы начинают свою жизнь на земле, потом вскарабкиваются по другому растению наверх, где больше света. Затем он оплетает хозяина, и он умирает, а фикус продолжает жить, отвоевав и место, и свет", - рассказывает Виталий Аленкин.

Чтобы сохранить свою популяцию, проигравшие виды вынуждены либо усвоить урок, либо окончательно исчезнуть с лица земли. В ходе эволюции многие растения получили неплохие шансы на выживание и весьма умело распоряжаются ими. Некоторые даже научились жить в экстремальных условиях.

"Чемпионом среди этих экстремальных условий являются лишайники. Они состоят из двух организмов – грибы и водоросли. Они могут переносить очень низкие температуры (-60) и сильное обезвоживание. Некоторые виды лишайников способны терять до 95% своей массы, а потом, когда их окунают в воду, восстанавливают свой объем и дальше нормально растут", - объясняет кандидат биологических наук, заведующий Ботаническим садом ГНУ "ВИЛАР" Андрей Цицилин.

Экстремально высокие и низкие температуры, соленые и щелочные среды – сегодня растения могут выживать везде. Есть на нашей планете и такие экземпляры, которых ничто не сломило, даже не раз менявшийся климат Земли.

"Бархат Амурский – уникальное реликтовое растение с Дальнего Востока. Оно существовало еще в третичные времена, до наступления оледенения. Относится к семейству рутовых, имеет толстую ребристую кору, которая может использоваться для получения пробки", - говорит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова Татьяна Лаврова.

Еще 2 миллиарда лет назад флора нашей планеты была крайне скудной. Первыми растениями были одноклеточные водоросли, перемещавшиеся в воде с помощью жгутиков. Первые наземные представители появились лишь 420 миллионов лет назад, они были небольших размеров, около 12 сантиметров, без листьев и цветов.

Все изменилось в конце палеозойской эры, когда на Земле установился теплый климат. Тогда поверхность нашей планеты покрылась первыми растениями и кустарниками, гигантскими папоротниками, хвощами и плавунами.

"В эволюции растений проявляется тенденция плавного увеличения размеров от маленьких до гигантов в карбоне, потом эти гиганты вымирали. И до нас дошли небольшие их представители. Что касается голосеменных и цветковых растений, то, как нам известно из палеонтологического материала, сейчас мы имеем самые крупные растения", - рассказывает Александр Зернов.

Растения-хищники

Некоторым растениям эволюция преподнесла еще более щедрый подарок, позволивший им выделиться среди остальных необычным рационом питания. Оказывается, не всем достаточно солнечного света и питательных веществ, добываемых корневой системой.

Есть растения-хищники. Об этих необычных плотоядных растениях науке известно не так уж и много, ведь ископаемые останки не могут объяснить, какой была их жизнь еще несколько миллионов лет назад. Ясно одно: чтобы выжить, этим растениям пришлось освоить скудные земли и почти полностью перейти на органическое питание.

Как правило, плотоядные растения живут на болотах, из-за этого корневая система у них слабо развита или просто отсутствует. Зато есть хитрый арсенал средств настоящего охотника.

"Они очень независимы. Растение питается не за счет корневой системы, а за счет того, что у него есть механизмы и другие приспособления для этого: листики, которые призывают своим сладким нектаром и захлопываются, листики, которые закручиваются, листики, которые видоизменены в сосуды и кувшины, в которое проваливается насекомое и переваривается в кислоте внутри", - объясняет коллекционер хищных растений Сергей Куницын.

Так, голодная Венерина мухоловка незамедлительно реагирует на появление добычи. Насекомое, едва задев тончайшие волоски или шипы на листьях, запускает необратимую химическую реакцию. Взаимодействуя друг с другом, вещества генерируют электрический импульс, который заставляет Мухоловку быстро захлопывать свою ловушку.

Еще один известный хищник Непентес никого специально не ловит, он просто ждет, когда кто-то проявит интерес к сладкому нектару. Рано или поздно по скользкому краю насекомое сползает по дну ловушки и уже не может выбраться обратно.

"Растения различными способами удерживают насекомых. Сок похож отчасти на желудочный сок человека, он растворяет насекомых и суп, который получается, они усваивают через клетки внутрь себя, и это помогает им лучше цвести, развиваться и размножаться", - рассказывает Виталий Аленкин.

Венерина мухоловка

Вопреки устойчивым мифам, питаться крупными плотоядными растения не могут. Несмотря на то что Непентес может достигать 15 метров высоту, а глубина его кувшинов – 60 сантиметров, аппетит его остается скромным. Более того, если в его кувшин угодит большая ящерица, Непентес может погибнуть.

"На самом деле, жертва очень тяжелая. И когда мышка попадает в кувшин, листик ломается от тяжести, и циркуляция внутреннего движения жидкости нарушается, постепенно кувшинчик начнет подсыхать от крышечки. Но многие коллекционеры считают, что Непентес – единственное растение, в который можно раз в месяц закидывать маленькие кусочки фарша", - утверждает Сергей Курицын.

И все-таки среди 350 тысяч растений, известных науке, есть и те, что могут убивать. "Голубой лютик", "борец", "волкобой", "прострел" – у этого цветка много имен. Кто-то даже специально высаживает его на своих участках, полагая, что растение декоративное.

На самом деле, аконит смертельно опасен. Цветы, листья, стебли, даже аромат – чистый яд. Ядовитость его сопоставима с ядом кураре – одного грамма этого сока достаточно, чтобы вызвать тяжелейшее отравление. Смерть наступает в результате паралича дыхания и остановки сердца. Антидот так и не найден.

"Аконит очень ядовитый представитель алколоидов, основной из них алконитин. Но из него также делаются лекарства. В нашем институте разработано сердечное средство, очень эффективное", - говорит старший научный сотрудник лаборатории дикорастущих лекарственных растений ГНУ ВИЛАР Николай Фадеев.

"Среди смертельно ядовитых растений можно назвать волчеягодник обыкновенный, растение средней полосы России, растет и у нас в Подмосковье. Он очень редкий, занесен в Красную Книгу, поскольку растение цветет ранней весной и очень красивый. Это растение имеет очень ядовитое вещество мизоринин, и другие", - объясняет Татьяна Лаврова.

Волчеягодник обыкновенный. Фото: Mmounties

Из всех известных видов растений ядовитых – 8 тысяч. И многие из них растут на наших приусадебных участках и домах. Мы зачастую и не подозреваем, что за их неприхотливостью таится реальная опасность. Например, у картофеля ядовитые ягоды, а у популярного офисного растения диффенбахии – и стебли, и листья.

"Если случайно поцарапать растение ногтем или пожевать черешок, то случится паралич гортани, онемеет язык, человек не сможет словесно выразить, что у него болит", - утверждает Виталий Аленкин.

Яд по спасение

Удивительно, но многие ядовитые растения могут не только причинить вред, но и спасти жизнь. Так, лекарственные препараты, полученные из смертоносного аконита, давно и успешно применяются для лечения злокачественных опухолей.

Вообще, группа лекарственных растений поистине огромна, она насчитывает более 10 тысяч видов, и это лишь скромные предположения ученых. Точное их число не знает никто. Каждый год в исследовательских институтах открывают все новые лекарственные свойства растений.

"Я вот вижу под ногами буру - противораковое растение. Но она везде. Не все лекарственные растения безопасны. Надо при консультации врачей применять их", - говорит заведующий лабораторией фитонцидных и гомеопатических растений ГНУ ВИЛАР Александр Рабинович.

Препараты, полученные из лекарственных растений, могут лечить разные заболевания. От насморка и ОРЗ до болезней желудка, сыпи, глаукомы, стоматита и даже рака. А некоторые применяются в лечении сразу нескольких недугов. Например, алоэ. Он есть практически на каждом подоконнике, но не все знают, как правильно его применять в лечебных целях.

"Листья алоэ, которые я срезал, не моются. Надо срезать нижнюю часть, завернуть в черную бумагу и положить в холодильник на две недели. Проходит процесс ферментации. После этого срезают колючки, и надо быстро прокрутить полкило через мясорубку. Пока не окислилось. Потом добавляется полкило меда и пол-литра кагора, как консервант. Здесь накапливаются иммуномодулирующие вещества, которые способствуют улучшению зрения. И усиливается обмен веществ всего организма", - рассказывает Александр Рабинович.

Алоэ древовидное

Еще древние люди верили, что растения не только лечат многие болезни, но могут даровать человеку вечную молодость. Так, первое упоминание об эликсире бессмертия датируются 3 тысысячелением до н.э. А самое древнее произведение о шумерском царе Гильгамеше подробно повествует о поисках цветка бессмертия, который так и не был найден.

В шумерской письменности довольно часто упоминается, как жрецы, обладающие тайными знаниями о травах, искали рецепт отваров и настоев, обладающих омолаживающим эффектом. Впрочем, все эти попытки были такими же бесполезными.

Но, согласно средневековым преданиям, одному человеку это все же удалось. Считается, что эликсир бессмертия создал гениальный персидский ученый, философ и врач Абу ибн Хуссей ибн Аль Далай ибн Сина, известный как Авиценна.

Легенда гласит, что, используя разные травы и благодаря своим знаниям в медицине, Авиценна приготовил 40 снадобий, которые должны были не только оживить его после смерти, но и подарить вечную молодость. Передав своему ученику знания, он скончался.

Выполняя поручения учителя, ученик вскоре обнаружил, что на лице учителя разгладились морщины и порозовели щеки, а вскоре появилось дыхание. Не веря своим глазам, молодой человек так разволновался, что совершил роковую ошибку – разбил последний сосуд с эликсиром. Воскресить гениального врача так и не удалось. Секрет бессмертия Авиценна унес с собой в могилу.

Славянское травознайство

Впрочем, историки уверены, что секреты долголетия можно найти и в родовых книгах древних славян. Травознайство всегда было областью особых, сакральных знаний на Руси. Лечебные и другие свойства трав тщательно записывались и передавались из поколения в поколение людям, принадлежавших особому сословию.

"Этим занималось сословие ведающих. Это были ведуны, знахари, целители, травознаи. И это сословие в большей степени занималось собиранием трав, изучением их свойств, лечением людей, передачей знаний и опыта из поколения в поколение", - утверждает исследователь славянских традиций травничества Юрий Сушков.

И хотя каждое семейство травников обладало своими секретными сведениями, правила сбора растений были одинаковыми.

"Накануне сбора трав человек обязательно был должен помыться, надеть чистую одежду, привести свои мысли в порядок, настроиться на одну волну с окружающим миром. И, выходя в то место, он должен был не только с растением договориться, но заручиться также поддержкой своих богов и предков и, общаясь с растением, обращаться к нему уважительно, называя его братцем или сестрицей, царицей, царем-батюшкой", - говорит Юрий Сушков.

Важнейшим условием удачного сбора было попросить разрешения у земли. В противном случае, знахарь рисковал назвать на себя проклятие духов леса и гнев высших богов. С особой щепетильностью все правила соблюдались в ночь охоты на папоротников цвет.

Согласно древним славянским преданиям, увидеть, как цветет папоротник, можно только раз в году в ночь на Ивана Купала. Считалось, что загадочный цветок появляется лишь на несколько минут, ослепляя своей красотой все вокруг.

Пузырник ломкий

Славяне верили, что папоротников цвет обладает неиссякаемыми магическими свойствами и может исполнить любое желание. Сбор этого удивительного растения требовал от травника особой сноровки. Нужно было не растерявшись мгновенно сорвать цветок и как можно быстрее, не оглядываясь, бежать домой.

Но подлинных сведений, что кому-то удалось добыть это удивительное растение, в истории не существует, и по вполне очевидным причинам.

"Папоротник вообще не цветет, это не цветковое растение. У папоротника есть споры, которые образуются регулярно, раз в год, на листьях. Чтобы увидеть их, надо перевернуть лист. Поскольку у папоротника не бывает цветков, возникло это убеждение, что он цветет так редко, что никто этого не видит", - рассказывает Александр Зернов.

Истинному травнику мало было знать, какие растения, как и когда собирать. Чтобы сохранить все лечебные свойства, важно было правильно их засушить. Делали это в темном и проветриваемом помещении. Главное условие – цветки должны были со временем сохранять свой цвет. Только сухое и ломкое сырье применялось для настоев и отваров. Кстати, чем больше трав использовалось, тем ценнее и полезнее были отвары из них.

"Редкий случай, когда мы берем одну траву и пьем ее без конца. Как правило, чтобы усилить действия травы, мы составляем компоненты. Так же и с чаями. Можно заварить один Иван-чай, но если мы добавим в него щепотку Мелиссы, котовника лимонного сонного, положим розеточку бархатцев, то чай приобретет совершенно другой оттенок и заиграет всеми ароматами и вкусами", - поясняет исследователь славянских традиций травничества Елена Сушкова.

Но какими бы лечебными свойствами и удивительными вкусами ни обладали травяные чаи, увлекаться ими не стоит. Каждое растение имеет свои побочные эффекты. К примеру, зверобой. Многим известно о его универсальных лечебных свойствах. Считается, то он избавляет от депрессии, заболеваний ЖКТ, но он может причинить и огромный вред.

"Зверобой стимулирует клеточное деление. Его надо применять осторожно, так как это может стимулировать развитие раковых клеток. Вообще, я бы с осторожностью относился к советам народной медицины", - заявляет Александр Зернов.

Большинство растений, что собирали наши предки, до сих пор не внесены в фармакопею – государственный официальный сборник лекарственных трав. А это значит, что многие их свойства еще полностью не изучены. Впрочем, именно благодаря древней традиции сбора трав, в русской культуре появилось огромное количество обрядов, примет и поверий.

"Например, крапива. С одной стороны, считалось, что это злое нечистое растение, которое жалит, неприятно при соприкосновении, и этимологию этого растения связывают с тем, что она произрастает на месте, где произошло что-то плохое. И люди верили, что, если на их участке много крапивы, стоит ждать беды. С другой стороны, крапиву использовали как оберег, и даже маленьким детям в люльку клали листочки крапивы", - говорит кандидат физических наук, доцент ИИЯ МГПУ Анна Осипова.

Мифы и легенды древних растений

С каждым растением, что когда-либо окружало человека, было связано поверье, миф или легенда. А все цветы имели и до сих пор имеют устойчивые символические значения. Неудивительно, что в средние века люди даже изобрели язык цветов – силам.

"Силам – это способ общения на востоке, связано его появление с морально-этическими нормами, принципами поведения, принятыми в исламском обществе, где женщинам и девушкам не разрешалось общаться напрямую с мужчинами. Поэтому цветок позволял выстроить какое-то предложение, донести мысль, сообщение", - рассказывает историк, специалист по этикету Элеонора Басманова.

Появившись в Турции, силам очень скоро стал языком интернациональным. В XVIII веке мода на него сначала пришла во Францию, потом в Германию и в Россию. Скоро на нем заговорил весь мир. Поэтому силам стал частью придворного этикета многих государств. Он нашел свое отражение даже в мировой литературе.

"В романе Лермонтова "Княгиня Лиговская" есть такая фраза: "Неправильно приколотый цветок мог навсегда испортить ее будущность". То есть какой цветок, какого размера, оттенка, как он приколот, современники Лермонтова прекрасно понимали", - говорит Элеонора Басманова.

Силам был не только увлекательной игрой, с его помощью шифровали не только любовную, но и политическую переписку. Так, отправленный букет полевых цветов, перевязанный голубой лентой, означал предложение дружбы или сотрудничества.

Красная роза говорила о серьезных интимных чувствах. Если молодой человек дарил такой цветок незамужней девушке, да еще публично, в обществе мог разразиться грандиозный скандал. В языке цветов использовалось более 400 растений, и все они говорили о чувствах и намерениях человека не хуже слов.

Гиацинт восточный

К примеру, гиацинт сообщал, что человек пребывает в печали. Число его бутонов могло указывать на день встречи. Цвет же наполнят послание еще большим смыслом: синий – постоянство, белый – любовь и невинность, желтый – ревность.

Ландыш символизировал глубокие романтические чувства, а лимонный лист – заслуженное прощение. Благодаря повальному увлечению языком цветов родился и первый цветочный этикет. Считалось, что формировать букет, не учитывая пола, характера адресата, – верх невежества.

Цветочный этикет используется и сегодня. Формировать букет – непростая задача. Так, букет на день рождения молодой девушке не терпит пышных красных роз и собирается из нераскрывшихся бутонов нежных оттенков или полевых цветов. Зрелым дамам на день рождения, наоборот, принято дарить пышные цветы насыщенных цветов. Собирая букеты, не стоит забывать и о математике.

"Если мы говорим о цветах одного вида, например, роза, есть числа, которые очень легко считываются глазом: 3, 7, 11, 13, 17. После 21 уже сложно считать, поэтому это уже не имеет значения. Если цветы в букете смешанные, то есть такое правило: считываться должны только те цветы, которые доминируют в букете. Все остальные элементы второстепенны", - объясняет специалист по протокольной флористике Ирина Грачева.

И хотя сегодня о языке цветов вспоминают все меньше, в том, что растения способны особым образом выстраивать отношения с окружающим миром, некоторые не сомневаются.

"Я верю, что на химическом уровне у растений действительно существует какое-то запоминание условий, обстоятельств, при которых они в дальнейшем иначе действуют и реагируют. Также мне кажется, что растения общаются между собой, возможно, через корни, с выделением химических элементов, которые позволяют растениям отталкивать или привлекать соседей", - говорит Виталий Аленкин.

Первые предположения о том, что растения способны чувствовать, слышать, испытывать страх или иные эмоции, а также обладать памятью, появились около 100 лет назад. Впрочем, тогда эта гипотеза показалась ученым не более чем домыслом.

Пока в 1966 году Клиф Бакстер, доктор биологических наук, не объявил о своем открытии. Будучи полигрофологом в ЦРУ, он имел доступ к детекторам лжи. Как известно, эти приборы способны точно фиксировать эмоциональные всплески у людей.

Подключив датчики прибора к листьям обычной комнатной драцены, Бакстер решил вызвать у растения эмоцию страха. Сначала он опускал листья растения в кружку с горячим кофе, но полиграф не зафиксировал никаких изменений.

Исследователь решил поджечь растение. И стоило ему только подумать об этом, на ленте самописца появились резкие длинные скачки. Удивительно, что сам Бакстер во время своих мыслей оставался неподвижным и не прикасался ни к растению, ни к полиграфу.

Отрезок на самописце точно соответствовал тому, как бы выражалась эмоция страха у человека. Как сообщают записи его лабораторных журналов, он провел еще серию подобных экспериментов, в ходе которых снова и снова получал результат. Но мировое научное сообщество к этим исследованиям отнеслось прохладно и с большой осторожностью.

"Внутренний процесс растений довольно сложно изучать, это не животное, в которое можно вставить фистулу и выработать рефлексы. Известно, что при движении растений вырабатывается нервный импульс, очень похожий на импульс животного. Но что там происходит и как растение это воспринимает, совершенно неизвестно, потому что у них нет нервной системы", - рассказывает Александр Зернов.

Так и не получив статуса научного факта, гипотеза, что растения слышат и чувствуют, стала очень модной у цветоводов-любителей. Одним из ее последователей является и принц Чарльз. В одном из интервью он признался, что разговаривает со своими комнатными растениями и видит явный эффект от этого общения.

"Был такой случай в Санкт-Петербурге. Тепличное хозяйство. Две одинаковые теплицы с огурцами и помидорами, две тепличницы примерно одинакового возраста. У одной урожайность в полтора раза выше. Когда стали выяснять причины, женщина призналась, что разговаривает с ними. То есть растение ощущает отношение человека и отзывается на него", - говорит Николай Фадеев.

Так могут ли растения общаться и читать наши мысли? Чувствовать наше отношение, испытывать эмоции, или, может, все дело в нашем воображении? Оказывается, нет никакой мистики.

"Это связано с уходом, с отношением к растению. Меняется уход, растение моментально реагирует. Оно приспосабливается к человеку", - утверждает Виталий Аленкин.

К примеру, принц Чарльз, который разговаривает с растениями, на самом деле просто балует своих питомцев большим количеством углекислого газа, который сам же и выдыхает в процессе общения. Неудивительно, что при методичном наполнении воздуха двуокисью углерода цветы принца Уэльского больше и лучше растут.

Зеленые защитники

Довольно долго ученые исследовали еще одно удивительное свойство растений – способность распознавать угрозу и защищаться от нее. Оказалось, многие представители зеленого царства могут активно за себя постоять.

Герань – одно из самых обычных комнатных растений. Многие ее недолюбливают за резкий запах, который появляется, стоит лишь к ней прикоснуться. На деле же этот аромат – результат сильнейшей химической реакции. При контакте герань тут же выделяет фитонциды – летучие химические соединения, убивающие болезнетворные бактерии.

"Дело в том, что иммунитет растения очень сильно завязан на борьбу со своими возбудителями. И если растению необходимо защищаться, то на помощь приходят фитонциды, содержащиеся в межклетнике. И когда мы повреждаем листок, мы первыми и услышим этот запах. Поэтому фитонциды находятся рядом с местом, которое было повреждено", - рассказывает руководитель станции юных натуралистов Данила Сорокин.

В зависимости от степени повреждения герань способна регулировать концентрацию фитонцидов и повышать ее до тех пор, пока опасность не минует. Но до каких пределов, и может ли это быть опасным для человека?

Возьмем две герани, которые выросли в одинаковых условиях, в оранжерее. Одну герань мы не будем трогать, а другой биолог нанесет несколько повреждений, чтобы запустить химическую реакцию самозащиты.

Резкий запах, заполнивший помещение, сообщает, что герань уже начала активно защищаться. Далее мы попытаемся полнять, какое именно воздействие оказывает высокое содержание фитонцидов в герани. Для этого мы накроем стеклянными колпаками оба растения, и запустим туда мух-дрозофил.

Плодовые мушки уже не первое столетие работают на благо человечества. Более чем за сто лет, они получили титул главного модельного организма науки. И стали важным объектом для исследования многих человеческих болезней.

Цветки волчеягодника. Фото: Bernd Haynold/wikipedia.org

Сегодня мухам снова предстоит совершить подвиг и доказать на себе, насколько яростно может защищаться от вредителя обычная комнатная герань. Для этой цели в лаборатории был выведен особый вид дрозофил.

"Это особая линия с слегка придушенным иммунитетом. Если мы возьмем обычных мух и начнем на них испытывать некоторые препараты, не всегда мы сможем увидеть его действие, поскольку у них очень сильный иммунитет", - говорит Данила Сорокин.

В течение первого часа биолог не фиксирует никаких изменений. После 10 часов эксперимента под первой колбой, где находилось неповрежденное растение, наблюдалась привычная активность дрозофил. Но во второй колбе под действием опьяняющего аромата герани все мухи уснули.

"Благодаря особой линии мух с заниженным иммунитетом нам удалось увидеть это уже на следующий день, однако такого исхода само растение не ожидает, ему достаточно, чтобы им перестали интересоваться и улетели подальше", - говорит Сорокин.

Конечно, результат этого эксперимента не говорит о наличии интеллекта или коварства у герани. Скорее, мы снова стали свидетелями того, какие удивительные химические процессы могут происходить в растениях. Но кто или что их регулирует, когда растение понимает, что угроза миновала?

Мы по-прежнему знаем очень мало о том, как живут растения. И хотя ученые много трудятся в своих лабораториях, естественный ход измерить невозможно. Чтобы полностью изучить одно растение, исследовательский институт весь должен работать не менее 30 лет.

А ведь на Земле более 300 тысяч видов растений, и еще тысячи неизвестных видов хранятся в гербарных архивах, дожидаясь часа, когда их опишут и классифицируют. А сколько еще не обнаружено! Мир растений – большая загадка. И вопрос, сможем ли мы узнать о них все, еще долгое время будет оставаться открытым.