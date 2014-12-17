Мишень для злых духов: Как темнота влияет на здоровье человека

"Нераскрытые тайны": Как темнота влияет на здоровье человека

На часах 17.00, солнце стремительно заходит за горизонт, и Москву накрывает тьма. Следующий солнечный луч москвичи увидят только через 14 часов. Многие дети в страхе прячутся от темноты под одеяло или же проводят всю ночь с включенной лампой. Наши предки считали, что именно в это время мы становимся мишенями для злых духов и демонов. В XXI веке наука доказала: бояться темноты незачем.

Однако ученые выяснили и другое: большинство из нас даже не догадывается, как сильно на нас влияет время от заката до рассвета. Так ли темнота темна на самом деле? Может ли постоянная жизнь при свете привести к онкологии? Что на самом деле вызывает боязнь темноты и как с ней бороться? Ответы на эти вопросы читайте в расследовании телеканала "Москва Доверие".

В древности люди считали, что темнота полна загадок и тайн. Все ли они разгаданы в XXI веке? Что же происходит с нами в то время, когда мы ничего не видим? Для современных ученых с темнотой все ясно: это просто отсутствие света. При этом темнота – это совершенно субъективное человеческое ощущение. Дело в том, что наш глаз воспринимает электромагнитное излучение в достаточно узком диапазоне. Поэтому помещение, заполненное инфракрасным или ультрафиолетовым светом, покажется нам полностью темным, хотя приборы будут показывать, что там достаточно светло. Также для того чтобы мы что-то увидели, поблизости должен находиться отражающий свет объект.

В сетчатке нашего глаза находятся клетки-светорецепторы – колбочки и палочки. Именно они реагируют на поток фотонов и передают сигнал в затылочную часть мозга, где формируется изображение. Колбочки отвечают за дневное зрение и распознавание цветов. За ночное зрение отвечают палочки: они способны уловить более слабый свет, но качество картинки при этом не самое лучшее.

"Наверняка вы все знаете поговорку: ночью все кошки серые. Вот это связано именно с тем, что у нас отсутствует цветовое зрение, у нас не возбуждаются колбочки, у нас низкий уровень освещения, поэтому мы видим именно так: все черное, серое", – рассказывает врач-офтальмолог Анна Жемчугова.

Наш глаз – уникальный инструмент, равных которому по чувствительности ученые пока не создали. В видимом диапазоне он может различить абсолютно любой свет.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Считается, что человеческий глаз способен зарегистрировать один фотон. Даже если во всей комнате будет один фотон, через какое-то время он попадет в человеческий глаз. Конечно, он поглотится и в комнате больше не останется фотонов, но при наличии даже небольшого числа фотонов в комнате, человек что-то будет различать", – отмечает доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Брандт.

Выходит, что в обычной жизни получить полную темноту очень непросто: все равно мы хоть что-нибудь, да увидим. Поверить в это довольно сложно. А то, во что трудно поверить, очень хочется проверить. Наша съемочная группа пробует воссоздать в студии темноту, приближенную к абсолютной. Вглядываться в кромешную темень мы пригласили четверых москвичей. За чистотой эксперимента будет следить доктор наук, заведующий кафедрой психологии Военного университета Александр Караяни.

В обычных условиях человеческий глаз адаптируется к темноте за 30–40 минут. В это время в палочках сетчатки происходят сложные химические процессы. Дело в том, что на свету фоточувствительный пигмент родопсин распадается на составляющие. В темноте он снова синтезируется, при этом светочувствительность возрастает в десятки тысяч раз. При недостатке родопсина возникает куриная слепота – заболевание, при котором зрение портится не только в темноте, но даже во время легких сумерек.

"Это заболевание может быть и у детей, может быть у взрослых. У детей оно протекает крайне тяжело. У взрослых в более легкой форме, но, как правило, лечение не дает большого эффекта. И очень много аварий происходит с участием вот таких людей", – считает врач-офтальмолог Анна Жемчугова.

Куриной эта слепота названа неслучайно. Курицы и в самом деле ничего не видят в темноте. Отвечающие за ночное зрение палочки в их глазах практически отсутствуют.

Считается, что обычная домашняя кошка видит в темноте примерно в семь раз дальше человека. В глазах у ночных хищников колбочек значительно меньше, чем палочек, поэтому днем они видят довольно плохо. Другое дело – ночью. Изображение хоть и черно-белое, но очень четкое. Кроме того, в глазах у кошек позади сетчатки есть специальная оболочка – тапетум, который отражает свет, выполняя роль своего рода зеркала. Именно из-за него нам кажется, что в темноте кошачьи глаза светятся.

"Тот свет, который по каким-либо причинам не попал на сетчатку, на палочки, – он отражается и повторно воспринимается сетчаткой. Все это приводит к тому, что чувствительность к освещению у кошек выше. Точнее, к восприятию света", – отмечает ветеринарный врач Вячеслав Порада.

Глаза ночных животных способны адаптироваться к темноте буквально за несколько секунд. В 40-е годы советские ученые выяснили, что люди тоже могут научиться видеть в темноте и очень быстро. Механизмы адаптации человека к тьме до недавнего времени были секретными военными исследованиями.

Фото: ТАСС/Шамуков Руслан

"Два известных психолога Крикор Кекчеев и Алексей Николаевич Леонтьев изобрели таблетку, которая называлась ВР-10 – вегетативный рефлекс, 10 грамм. Она состояла наполовину из глюкозы и наполовину из аскорбиновой кислоты. Так вот, употребление этой таблетки нашими летчиками, которые, допустим, в темноте по тревоге взлетали, сокращало время темновой адаптации на 700 процентов. То есть в семь раз", – рассказывает заведующий кафедрой психологии Военного университета МО РФ Александр Караяни.

А как отсутствие света влияет на другие органы чувств? И что происходит под покровом темноты с нашей психикой?

Влияние темноты на человека не исчерпывается физиологическими реакциями. Мы зависимы от нее и на биохимическом уровне. У каждого из нас есть биологические часы. Эту функцию выполняет небольшой участок гипоталамуса под названием супрахиазмальное ядро. Именно эта часть мозга отдает команды – бодрствовать, когда светит солнце, и спать, когда темно. Обмануть этот механизм очень сложно. Большинство из нас, как бы хорошо мы ни выспались, не может полноценно работать, когда за окном темнота.

В это время мозг работает в полсилы, многие процессы в организме замедлены. Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН исследовали состояние здоровья водителей наземного общественного транспорта. Выяснилось, что шоферы, работающие в темное время суток, попадают в аварии чаще своих коллег из дневных смен, несмотря на то что до начала работы спали по 10 часов.

"На три – пять секунд мозг отключается. Засыпают отдельные участки мозга – так называемый локальный сон, или микросон. И вот если он едет по прямой, то он на автоматизме едет. А если резкий поворот, то это заканчивается известно чем", – считает заведующий лабораторией Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Постоянная ночная работа в большинстве случаев приводит к сбою биологических часов, что в свою очередь серьезно мешает работе полуночника.

"Моя помощница одно время подрабатывала на ночных дежурствах на телефоне. Она поработала там с год, и у нее были сильные приступы гипертонии. Я пожилой человек, и у меня их не бывает, как у нее были, у молодой здоровой женщины – до 200–210 подскакивало давление. Она вынуждена была бросить работу – и действительно, давление стабилизировалось. Но тем не менее после этого у нее начались эпизодические кризы, которых никогда у нее не было. То есть бесследно это не прошло", – рассказывает председатель Российского общества сомнологов Владимир Ковальзон.

Большинство изменений в организме часто становятся заметными только спустя 10–15 лет. И последствия могут быть самыми тяжелыми. Люди, которые спят при свете и работают ночью, чаще болеют онкологическими заболеваниями.

"У медицинских сестер, которые работают многие годы в сменную работу, медсестры в смены часто работают в госпиталях, у них увеличивается риск рака молочной железы на 40–60 процентов. Оказалось, что женщина, у которой бессонница четыре раза в неделю и больше, любая женщина, в два с лишним раза больше рискует заболеть раком молочной железы", – пояснил профессор НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Владимир Анисимов.

Фото: ТАСС/ Валерий Бушухин

Почему так происходит? Часто развитие рака связано с недостатком гормона темноты – мелатонина. Он вырабатывается в эпифезе – маленькой, но важной железе мозга – во сне при выключенном свете. Мелатонин делает сон крепче, помогает организму отдохнуть, а также обладает антиоксидантным эффектом – защищает нас от свободных радикалов, которые провоцируют появление рака. Когда мы начинаем спать при свете, мелатонин не вырабатывается. Риск онкологических заболеваний серьезно повышается. Одними из первых этот механизм доказали ученые из питерского НИИ онкологии, проведя серию опытов на мышах и крысах.

"Мы вот показали, что содержание круглые сутки на свету ускоряет старение, ускоряет развитие гормональных нарушений и увеличивает риск развития опухоли. И не только опухоли, но и неопухолевых патологий. Все это чаще вызывает инфекции у крыс, которые сидели в условиях постоянного освещения. Или в условиях белых ночей", – рассказал Анисимов.

Получается, на развитие рака влияют и длинные полярные дни, и даже знаменитые петербургские белые ночи. По статистике, жители Санкт-Петербурга, Петрозаводска или Магадана живут меньше жителей умеренных широт. В российской столице белых ночей нет, однако москвичи также страдают от недостатка мелатонина. Гормон темноты не вырабатывается в нужных количествах из-за мощного ночного освещения в городе.

Полноценно бодрствовать ночью, а спать днем могут очень немногие. При этом даже если полуночник чувствует себя отлично, такой график рано или поздно скажется на его здоровье.

В мире есть немало ресторанов, где посетителям предлагают подкрепиться в полной темноте. Суть фокуса заключается в том, что, не видя пищи, люди не понимают, что они едят и пьют. Еда кажется безвкусной и странной. В темноте, не владея этой информацией, мы оказываемся в растерянности и не узнаем даже хорошо знакомые нам продукты. У многих темнота обостряет еще одно чувство – чувство страха.

"У нас есть инстинкт самосохранения, инстинкт безопасности. Природа нас так создала. Без этого инстинкта мы бы очень быстро сами себя разрушили, в любой игровой даже ситуации. Но этот инстинкт иногда переходит у некоторых личностей в тревожную, такую вот фобическую стадию. Мы получаем 90 процентов информации через глаза в обычное время. И вдруг – темно, глаза выключаются практически. И вот эта неизвестность: а что там сзади, а что слева, что справа – вот это уже вызывает тревогу," – рассказал врач-психотерапевт Сергей Куликов.

Для психотерапевта очевидно: страх темноты только верхушка айсберга. В основе всего – чувство незащищенности, которое возникло в раннем детстве. Доктор назначает комплексное лечение: сначала сеанс психоанализа, чтобы разобраться, что стало причиной фобии, потом гипноз, который поможет избавиться от страха.

После одного сеанса научиться контролировать себя в темноте, конечно, невозможно. Нужен продолжительный курс психоанализа и гипноза.

Кроме того, многие люди, у которых нет связанных с темнотой фобий, во мраке успокаиваются. Не случайно в некоторых восточных религиях существует практика под названием "Темный ретрит", или "Уединение в темноте". Суть проста: без внешних раздражителей нам легче понять себя, избавиться от привычек и комплексов, которые нам мешают. Некоторые практикующие таким образом сидят во мраке неделями.

"В Индии, на Востоке, лечат психиатрические заболевания, алкоголизм, наркоманию, закрывая человека на 21 день в темное место, как правило под землей. И, будучи без света, мозг человека полностью проходит фазу очищения", – рассказывает экстрасенс и парапсихолог Виталий Боград.

Экстрасенс Виталий Боград испытывал себя темнотой не раз и предупреждает: метод эффективный, но опасный. Встречу с самим собой в пространстве, без единого луча света готов выдержать не каждый.

"На определенном этапе может быть дикий страх, когда прикоснешься к своим внутренним страхам-образам. И эти страхи-образы могут в темноте так спроецироваться, что ты с ними будешь сражаться", – говорит Боград. Метод, который практикует сам экстрасенс, достаточно суров: от двух недель до двух месяцев полной темноты. С собой можно брать только воду и минимум пищи.

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Впрочем, если человек не боится остаться с самим собой наедине, даже несколько часов в темноте помогают ему расслабиться.

Половина восьмого утра, над Москвой восходит солнце. С каждой минутой становится все светлее. Мы привыкли, что именно с этих мгновений начинается настоящая жизнь. Но представим, что бы произошло с человечеством, если бы мы жили только при свете. Миллионы людей не смогли бы сомкнуть глаз. Каждый житель земли изнемогал бы от хронической усталости. Сбой биологических часов вызвал бы множество смертельных заболеваний. И все это потому, что люди лишились обязательных для нашего организма нескольких часов темноты.

Так что, как это ни удивительно, мрак таит в себе не только абстрактную угрозу, но и вполне конкретные положительные вещи: бодрость, здоровье, а иногда и хорошее настроение.