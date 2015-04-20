Россия может принять ЧМ-2017 по боксу и ЧМ-2023 по баскетболу

Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

В России могут пройти чемпионат мира по баскетболу 2023 года среди мужчин и чемпионат мира по боксу 2017 года. Всего было получено более десяти предложений о проведении различных соревнований, сообщил министр спорта Виталий Мутко.

Предложения поступали во время работы форума "СпортАккорд"-2015. "Мы проводим очень крупный спортивный форум. Сегодня состоялась генеральная ассамблея. Мы получили предложения проведения десятки соревнований в России, поговорили с Международной федерацией баскетбола по поводу чемпионата мира 2023 года, а в 2017 году президент федерации бокса предлагает провести чемпионат мира в Сочи", – приводит слова Мутко "Р-Спорт".

Министр спорта также отметил, что на такой форум приехало более трех тысяч гостей, среди которых представители национальных федераций, олимпийских комитетов и глава МОК.

Напомним, в 2018 году в нашей стране пройдет чемпионат мира по футболу. Специально к этому сроку отреконструируют большую спортивную арену "Лужники". "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля. Игры первенства планеты также пройдут на другом столичном стадионе – "Открытие Арене".

Кроме того, в 2016 Россия примет чемпионат мира по хоккею. Он пройдет с 6 по 22 мая. Основными аренами турнира были утверждены московский дворец спорта "Арена Легенд" и "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.