Стала известна дата следующего боя Дениса Лебедева

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Стала известна дата следующего боя российского боксера Дениса Лебедева. Поединок с аргентинцем Виктором Эмилио Рамиресом состоится 30 апреля в Москве, сообщает ТАСС.

В этот же день пройдет и бой олимпийского чемпиона Рахима Чакхиева. Имя его оппонента пока не разглашается.

Всего на счету Дениса Лебедева 28 побед и одно поражение. Один бой был признан несостоявшимся, поскольку противника российского бойца – кубинца Гильермо Джонса – уличили в употреблении допинга.

Единственное поражение Лебедев потерпел от немца Хука, который выиграл судейским решением. Бой с Рамиресом станет первым объединительным поединком в карьере Лебедева.

Ранее m24.ru сообщало, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала россиянина Дениса Лебедева провести защиту титула чемпиона мира в первом тяжелом весе. Его противником должен был стать кубинец Юниер Дортикос.

Но россиянин уже подписал контракт на объединительный бой с обладателем пояса IBF Виктором Рамиресом. Поединок должен был состояться в Сочи.

Бой с Рамиресом принесет Лебедеву гораздо больше дохода, кроме того, он является куда более интересным для телевидения.