На Волгоградском проспекте нашли сняряд времен ВОВ

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на Волгоградском проспекте. Предмет нашли рабочие во время проведения земляных работ, сообщает Агентство "Москва".

Зона обнаружения снаряда огорожена. К месту происшествия вызваны саперы.

25 июля на Каширском шоссе обнаружили подозрительный предмет, возможно являющийся снарядом времен Великой отечественной войны.

Предмет со следами коррозии нашли в ходе земельных работ на Каширском шоссе, возле дома 136. Обнаруженный предмет не представляет опасности, специалисты увезли его на утилизацию.

Более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье в I полугодии 2016 года. Всего взрывотехники пожарно-спасательных подразделения Подмосковья уничтожили 313 боеприпасов.

Больше всего их было обнаружено в районах Московской области, где в годы войны шли ожесточенные бои за Москву – Можайском, Наро-Фоминском, Рузском, Волоколамском, Лотошинском, Солнечногорском, Клинском и других.

В случае обнаружения боеприпасов необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру 112. Снаряды запрещается трогать. В ожидании специалистов стоит убедиться, что к ним не приблизятся посторонние.