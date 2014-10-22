Знаменитый бобслеист Зубков завершил спортивную карьеру

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков принял решение завершить спортивную карьеру, сообщает "Р-Спорт". Обе медали прославленный спортсмен завоевал на Играх в Сочи.

Сначала Зубков и его бессменный разгоняющий Алексей Воевода победили в соревнованиях "двоек", а в последний день Олимпиады экипаж Зубкова выиграл заезды "четверок" и принес российской команде 13-е золото Игр.

Кроме того, в копилке бобслеиста - серебро туринской Олимпиады и бронза, завоеванная в Ванкувере.

Отметим, что весной этого года Зубков попал в неприятный инцидент. 29 мая неизвестные проникли на территорию загородного дома спортсмена и начали разбивать битами автомобиль, подаренный ему за успешное выступление на Олимпийских играх в Сочи.

Злоумышленники разбили лобовое стекло и боковое зеркало. Спортсмен пытался остановить хулиганов, но те скрылись. Во время драки бобслеист получил колотые раны и травму кисти руки. Зубков обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию.