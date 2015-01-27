Народный парк появится в ЗелАО

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Народный парк появится в районе Крюково в ЗелАО. Конкурс на выполнение работ по благоустройству объявлен ГБУ "Жилищник".

В парке уложат новое асфальтовое покрытие, обустроят дорожки, металлическое газонное ограждение и бортовые камни. Также там посадят кустарники и деревья, разобьют цветники, установят информационные знаки и антипарковочные барьеры.

Согласно договору, вести работы на объекте подрядчик будет с 07.00 до 21.00. После благоустройства подрядчик обязан вывезти весь строительный мусор с территории.

Работы по благоустройству планируют завершить до 25 августа. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 февраля, а аукцион пройдет 16 февраля. Максимальная цена контракта составляет 9 миллионов 999 тысяч рублей, сообщается на сайте Госзакупок.