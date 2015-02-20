Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

20 февраля, 17:26

Владельцы восьми дебаркадеров готовы освободить акваторию Москвы-реки

благоустройство дебаркадеры демонтаж ГКУ Организатор перевозок

Владельцы восьми дебаркадеров готовы добровольно освободить акваторию Москвы-реки, сообщили M24.ru в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

По словам представителя пресс-службы, до 1 апреля владельцы этих дебаркадеров должны предоставить подтверждающие документы.

"Они сами изъявили желание освободить акваторию. Теперь им необходимо до 1 апреля предоставить нам документы, подтверждающие это решение. Далее в течение семи дней после начала навигации они должны будут освободить акваторию", - сказал собеседник.

Среди объектов, владельцы которых изъявили желание добровольно покинуть акваторию, -"Стеклянный офис" и ресторан "Понтон" на Бережковской набережной, "Дебаркадер-офис" на улице Гурьянова, ресторан "Адмирал Бенбоу" на Судостроительной улице, а также дебаркадеры "Плавмастерская 669", "Пассажирский понтон 1228" и "Брандвахта БН-4".

Ссылки по теме

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника отдела строительства и ремонта ГКУ "Организатор перевозок" Анжелику Щербик, сейчас проводится демонтаж дебаркадера по адресу Краснопресненская набережная, дом 14а, где располагался ресторан "Генацвале Сити".

Владельцы объекта оспаривали решение о его исключении из судового реестра и демонтаже, однако суд не удовлетворил их требования, и в феврале власти начали демонтаж дебаркадера.

По словам Анжелики Щербик, высота дебаркадера составляет порядка 20 метров со шпилем, это самый сложный с точки зрения демонтажа объект. Чтобы этот дебаркадер смог пройти под мостом, его высота должна быть не более 9 метров.

Демонтаж дебаркадеров осуществляется на основании постановления правительства Москвы от 26 сентября 2013 года. Этот документ дает основания демонтировать дебаркадеры, которые не входят в государственный судовой реестр.

Решение об исключении из этого реестра принимает транспортная прокуратура Москвы, Роспотребнадзор и ряд других профильных ведомств, но только в том случае, если этот объект действительно не используется в судоходной системе Москвы.

По задумке московских властей, после демонтажа дебаркадеров набережные будут более приспособлены для пеших и велосипедных прогулок, на них появятся лодочные причалы и мосты. При этом дебаркадеры, на которых расположены спасательные базы МЧС, останутся на Москве-реке.

Напомним, что осенью прошлого года ГКУ "Организатор перевозок" полностью освободило от дебаркадеров Фрунзенскую набережную.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать