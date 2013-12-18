Волонтеры помогают благоустроить Ботанический сад

Фото: М24

Помочь уберечь от гибели коллекционные экземпляры деревьев в главном ботаническом саду Москвы может каждый желающий. На территории ведутся работы по спиливанию дикого подлеска и очистке дендрария.

За месяц с помощью волонтеров удалось обработать примерно десять процентов дендрария, передает телеканал "Москва 24".

Если хотите помочь, надевайте теплую одежду, удобную обувь и приходите в сад. Предварительно нужно отправить письмо-заявку по адресу volonter.dendrosad@gmail.com или i_o_yatzenko@mail.ru.

После работы активистов угостят чаем и кексом в отделе дендрологии Ботанического сада.