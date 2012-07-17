Власти Москвы планируют благоустроить бульвар в Солнцево

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Власти Москвы планируют утвердить проект благоустройства бульвара в Солнцево вдоль местного проезда от улицы Богданова до улицы Щорса на западе столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Москомархитектуру.

Проектными решениями предусмотрено благоустройство территории от Малого Солнцевского пруда до улицы Щорса, в том числе посадка деревьев и кустарников, создание газонов, устройство дорог и тропинок.

Кроме того, планируется разместить площадку для отдыха и наземный переход, а также вывести с территории природного комплекса две открытые автостоянки.