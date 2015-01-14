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Москва 24

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Город

14 января 2015, 20:55

Более 70 бригад Мосводостока дежурят в столице из-за таяния снега

благоустройство погода Мосводосток таяние снега

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Более 70 бригад Мосводостока и 150 единиц спецтехники дежурят в столице в связи с таянием снега из-за оттепели, рассказал M24.ru пресс-секретарь заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

Он отметил, что в Москве морозы до минус 20 градусов чередуются с оттепелями, мощные снегопады - с дождями, в связи с этим идет активное таяние снега.

"Сегодня в Москве был побит температурный рекорд: воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса. Высота снежного покрова в столице достигала 30 см и началось активное таяние снега. Январская погода в столице аномальная, морозы до минус 20 градусов чередуются с оттепелями, мощные снегопады - с дождями. Всем, кто обеспокоен чистотой Москвы, хочу напомнить, что за 13 дней января в городе выпало 50 см снега или почти 120% месячной нормы осадков". - сказал Пергаменщик.

По его словам, в Москве дежурят 72 бригады Мосводостока, около 360 рабочих и 144 единиц вакуумной техники. Кроме того, в городе продолжают уборку улиц 35 тысяч рабочих, около 6 тысяч единиц специализированной техники.

"Несмотря на различные оценки и мнения, касающиеся уборки снега в Москве, коммунальные службы приняли вызов погоды и продолжают приводить в порядок город. Они работают в круглосуточном режиме с 31 декабря", - сказал Пергаменщик, добавив, что все городские магистрали очищены от снега до асфальта.

Напомним, в среду, 14 января, в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.

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Как сообщили M24.ru эксперты метеостанции ВДНХ, нынешняя температура воздуха превышает январскую климатическую норму.

"По данным на 14.00 температурные показатели составили 3,2 градуса, то есть немного похолодало. Но, возможно, к вечеру температура повысится. По нашим наблюдениям, это происходит к трем-четырем часам дня", - добавили на метеостанции ВДНХ.

Что касается крещенских морозов, то в этом году их не ожидается. В период с 16 по 19 января будут небольшие заморозки. Ночью - от -2 до -7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от -2 градусов до нескольких градусов выше нуля, передает "Москва 24" со ссылкой на Гидрометцентр.

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