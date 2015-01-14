Более 70 бригад Мосводостока дежурят в столице из-за таяния снега

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Более 70 бригад Мосводостока и 150 единиц спецтехники дежурят в столице в связи с таянием снега из-за оттепели, рассказал M24.ru пресс-секретарь заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

Он отметил, что в Москве морозы до минус 20 градусов чередуются с оттепелями, мощные снегопады - с дождями, в связи с этим идет активное таяние снега.

"Сегодня в Москве был побит температурный рекорд: воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса. Высота снежного покрова в столице достигала 30 см и началось активное таяние снега. Январская погода в столице аномальная, морозы до минус 20 градусов чередуются с оттепелями, мощные снегопады - с дождями. Всем, кто обеспокоен чистотой Москвы, хочу напомнить, что за 13 дней января в городе выпало 50 см снега или почти 120% месячной нормы осадков". - сказал Пергаменщик.

По его словам, в Москве дежурят 72 бригады Мосводостока, около 360 рабочих и 144 единиц вакуумной техники. Кроме того, в городе продолжают уборку улиц 35 тысяч рабочих, около 6 тысяч единиц специализированной техники.

"Несмотря на различные оценки и мнения, касающиеся уборки снега в Москве, коммунальные службы приняли вызов погоды и продолжают приводить в порядок город. Они работают в круглосуточном режиме с 31 декабря", - сказал Пергаменщик, добавив, что все городские магистрали очищены от снега до асфальта.

Напомним, в среду, 14 января, в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.

Как сообщили M24.ru эксперты метеостанции ВДНХ, нынешняя температура воздуха превышает январскую климатическую норму.

"По данным на 14.00 температурные показатели составили 3,2 градуса, то есть немного похолодало. Но, возможно, к вечеру температура повысится. По нашим наблюдениям, это происходит к трем-четырем часам дня", - добавили на метеостанции ВДНХ.

Что касается крещенских морозов, то в этом году их не ожидается. В период с 16 по 19 января будут небольшие заморозки. Ночью - от -2 до -7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от -2 градусов до нескольких градусов выше нуля, передает "Москва 24" со ссылкой на Гидрометцентр.