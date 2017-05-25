"Москва онлайн" покажет сказку "Маленький принц" на фестивале "Я верю"

31 мая в Московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня" пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Я верю". По традиции организатор праздника – детский продюсерский центр "Имена продакшн". Зрители – дети из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей. Основной темой представления в этот раз станет добрая сказка с глубоким смыслом "Маленький принц". Более тысячи ребят окажутся вовлеченными в волшебное путешествие вместе с героем Антуана де Сент-Экзюпери. Сказка напомнит зрителям, как важно уметь верить, дружить и любить, заботиться об окружающем мире и о своей маленькой вселенной. В концерте примут участие актеры Александр Дмитриев, Анастасия Мытражик, Александр Новиков, участник шоу "Голос.Дети" Ранэль Богданов, финалист шоу "Главная сцена" Sasha Santa и певец Владимир Левкин.

Мероприятие пройдет при поддержке департамента культуры города Москвы. Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 31 мая в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.