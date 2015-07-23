"Догнать и причинить добро": почему не вся благотворительность приносит пользу

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Не секрет, что существуют виды благотворительности, которые на самом деле не помогают, а вредят или, в лучшем случае, остаются неэффективными. Корреспондент m24.ru выяснил, почему не стоит бездумно посылать игрушки в детские дома и зачем перепроверять, кому действительно требуется ваша помощь.

Проблемы помощи детям-сиротам

Помощь детским домам является одним из самых распространенных способов благотворительности. Действительно, как можно остаться безучастным и не протянуть руку помощи маленьким детишкам, оставшимся без родителей. Однако у этого вида благотворительности и волонтерства тоже есть свои подводные камни. Даже исходя из самых благих побуждений, мы можем сильно навредить.

Главный редактор электронного журнала "Филантроп" Матвей Масальцев

"Есть один общий вредный принцип, который можно обозначить так: "догнать и причинить добро". Это происходит, когда мы за своих благополучателей решаем, что для них полезно, не узнавая у них, не вдаваясь в какие-то необходимые детали и подробности. У нас есть какие-то свои представления о том, что может быть полезно, и мы бежим "причиняем" это добро. В таких случаях чаще всего и получается эта самая неэффективная благотворительность и неэффективное добровольчество.

С детскими домами – это классический случай. Казалось бы, детки сидят без родителей, несчастные, обездоленные, а что мы обездоленному ребенку даем? Даем ему игрушку, подарок. Тянется рука это сделать. Если человек более вдумчивый, он решает, что можно сделать в детском доме ремонт или подарить спортивные принадлежности. Но даже это не всегда бывает полезным.

Проблема в том, что часто люди не очень понимают то, каким образом функционируют детские дома, каким образом живет там ребенок. Дети в закрытых учреждениях полностью десоциализированы, они не умеют самостоятельно жить, за них все делают, их жизнь расписана по минутам. Когда детям в детские дома приносят подарки, это еще больше их десоциализирует для будущей жизни: они выходят из детского дома, когда рядом уже нет ни нянечки, ни того, кто приготовит им обед, и продолжают рассчитывать, что все будет даваться в жизни таким же образом. Этого не случается, и очень многие оказываются к жизни неприспособленными. Они заканчивают плохо, зачастую в тюрьме.

Бывает, что люди чуть больше задумываются и несут в детский дом спортивный инвентарь или книги, "пусть дети читают". Но это тоже не всегда срабатывает, потому что книги-то принести можно, но надо еще научить ребенка читать. Спортивный инвентарь принести можно, но нужно еще привить ребенку любовь к спорту, дать ему какие-то стимулы для самостоятельного развития.

Без комплексного подхода, без специалистов, которые разбираются в психологии именно детей-детдомовцев, вообще подходить к этой теме невозможно. А люди подходят и, как правило, ошибаются. Такая же история происходит вообще в любой работе, связанной с социализацией, вообще в социальной работе. Человек не понимает реальных потребностей своего социального клиента, будь то сироты, бездомные или неблагополучные семьи.

Доброволец, который решил помогать, не обязан иметь глубокие познания в психологии или в социальной работе, но лучше не пытаться самостоятельно что-либо предпринимать. Нужно обращаться к профессионалам, которым нужна добровольческая помощь, к крупным, заслуживающим внимания и доверия профессиональным организациям".

Покупка подарка в детдом – это тоже добрый поступок. Но чем вы будете руководствоваться, выбирая его? Психологи утверждают, что подарок детдомовцу оправдан лишь в том случае, если вы лично знаете того ребенка, которому он предназначается, знаете, чего он хочет и о чем мечтает.

Юлия Юдина, глава фонда содействия семейному устройству детей-сирот "Измени одну жизнь"

"Дарить нужно не то, что удобно тебе, а то, что принесет пользу ребенку. Есть фонд помощи хосписам "Вера", который предлагает дарить безнадежно больным детям те подарки, которые выбрали лично они. В данном случае такие небольшие подарки – это некое последнее желание ребенка. Это – святое.

Но если говорить о детях-сиротах, то, например, под Новый год они просто завалены самыми разными подарками. В среднем каждый их них получает до 20 подарков. И в основном это – просто всякие розовые слоники и конфеты, после которых случается диатез.

Проходит Новый год, и остается лишь послевкусие, все это огромное количество подарков, с которыми ребенок – по-прежнему один в стенах детского учреждения. Все внимание напоминает волну, которая пришла, схлынула, а затем все осталось так, как было прежде.

Дело в том, что о детях-сиротах вспоминают обычно два раза в году – под Новый год и в День защиты детей. Конечно, неплохо, что вообще вспоминают, но лучше, чтобы люди делали это, думая не только о собственном удобстве: пойду быстренько куплю небольшой подарок и сделаю ребенку приятное.

Лучший подарок для детей из детских домов – это возможность встречать праздники в семье. И чтобы сделать такой подарок, не обязательно самим становиться приемными родителями. Есть благотворительные организации, которые помогают устроить сирот в семьи.

Фонд "Измени одну жизнь" помогает детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, найти мам и пап. Делают это сотрудники организации с помощью детских видеоанкет. В коротких фильмах мальчики и девочки рассказывают о том, кем хотят стать, когда вырастут, чего хотят добиться и какие уголки Земли мечтают увидеть. Фонд создал крупную базу видеоанкет детдомовцев и помог уже почти трем тысячам ребят найти любящие семьи".

Лжеблаготворительность в интернете

Все мы так или иначе сталкивались с просьбами о помощи и воззваниями о сборе денег для лечения, размещенными в социальных сетях и на различных сайтах. Часто фотографии больных детишек сопровождаются трогательными до слез историями их жизней и мольбами матерей о помощи. Но эксперты предупреждают, что нужно всегда быть бдительными и не бежать делать пожертвования по первому зову сердца. Иногда за всем этим скрываются обыкновенные мошенники, которые просто-напросто хотят присвоить себе ваши деньги.

Главный редактор электронного журнала "Филантроп" Матвей Масальцев

"Здесь происходит парадоксальная история: многие люди не доверяют прозрачным благотворительным фондам, которые отчитываются по 53 раза в день перед всеми организациями, потому что они, якобы, могут своровать, но при этом легко доверяют перепостам в социальных сетях, о которых ничего неизвестно. Я думаю, что практика безудержного перепоста – тоже такое порочное добровольчество.

Оно очень сильно востребовано, потому что ничего делать не нужно: достаточно просто нажать кнопочку "перепост", передать просьбу, и у тебя возникает ощущение, что ты сделал доброе дело. Но никакое доброе дело не может быть простым. Если хочется, чтобы оно принесло какие-то результаты, нужно поработать. Когда ты хочешь передать просьбу, которую получил в интернете, нужно ее перепроверить.

Стоит позвонить, узнать, проверить, не ведутся ли сборы на этого конкретного ребенка каким-то благотворительным фондом, не закрыты ли эти сборы, не использовалось ли имя этого ребенка несколько раз в разных сборах. Я призываю доверять больше профессиональным организациям".

Помощь бездомным

Почти каждый день мы сталкиваемся на улицах города или в метро с людьми, просящими милостыню, собирающими деньги на лечение "умирающему сыну" или просто с бездомными, которым "не хватает 20 рублей на еду". В этом случае тоже стоит быть очень осторожными и постараться не навредить своим актом милосердия.

Главный редактор электронного журнала "Филантроп" Матвей Масальцев

"Если говорить о милостыне, то часто ее подают по религиозным соображениям, здесь есть сложный этический момент, потому что в основных религиях не принято человеку жертвующему задумываться над тем, кому и что он жертвовал. А есть люди, которые занимаются благотворительностью на постоянной основе и занимаются ей серьезно, разрабатывают программы и думают об эффективности не только своих, но и чужих вложений денег, о том, чтобы действительно оказать помощь. Вот они выступают против милостыни, потому что мы не знаем, на что человек, просящий денег, их потратит: на то, чтобы поделиться с бандой, или на то, чтобы выпить бутылку водки и умереть, или все-таки на хлеб и на своих детей.

Если мы видим человека в метро, стоящего, просящего деньги на билеты домой, то правильнее будет отвести его в организацию, которая помогает вернуться домой людям, попавшим в такую беду. Или, если уж мы жертвуем средства, то давать стоит не деньги, а сразу билет или буханку хлеба. Часто оказывается, что люди от такого рода помощи отказываются.

Если мы хотим добиться пользы для человека, то мы должны проявить участие, а не только сунуть какую-то монетку. Но при этом есть способы не задумываться и не проявлять каждый раз непосредственное участие, что отнимает очень много сил. Ведь не секрет, что люди, занимающиеся социальной работой или благотворительностью, очень подвержены износу, потому что постоянно сталкиваются с горем. Для того, чтобы избежать такого непосредственного контакта с чужой бедой и при этом помогать с умом, есть один простой способ: опять же, делать это не непосредственно, а через профессиональную, заслуживающую внимания организацию".

Эксперты советуют в принципе не помогать попрошайкам в мегаполисе, так почти всегда за ним стоит криминалитет. Кроме того, очень часто жертвами попрошаек становятся дети и животные, которые привлекают внимание и вызывают жалость прохожих. Но для того, чтобы они не мешали, их могут "накачать" успокоительными или даже наркотическими веществами.

По словам президента благотворительного фонда "Предание" Владимира Берхина, подавая попрошайкам в метро или на улице, вы можете стать невольным участником мошенничества. Он отмечает, что важно, чтобы помощь была направлена именно тем, кто нуждается в ней. Стоит поговорить с попрошайкой, и вы поймете, на самом ли деле этому человеку нужна помощь.

"Самое сложное, но и самое верное – это не протянуть деньги, а задать человеку вопрос: "Что произошло? Какая помощь нужна?". Если вы действительно хотите помочь, купите человеку лекарство, принесите продукты тому, кто собирает средства на еду. Наконец, дайте человеку адрес организаций, где он сможет получить помощь, или поддержите деятельность благотворительных фондов, которые помогают людям без дома", – говорит Берхин.

Многие помогают и бездомным животным. Однако в данном случае тоже стоит быть осторожным. На территории вашего двора может поселиться даже не одна, а сразу несколько бродячих собак, которых однажды кто-то непредусмотрительно прикормил.Получив в свое распоряжение кормовую базу в виде сумок двух-трех добрых тетенек, ближайшей помойки и мисок, выставленных продавщицами из соседнего магазина, стая садится на территорию, начинает ее охранять и активно размножаться.

Отдельная тема – это хозяева всевозможных строек и автостоянок, которые не желают тратиться на квалифицированного кинолога из ЧОПа, а вместо этого прикармливают у себя на территории такую вот стаю "для охраны". Рабочих и начальника песики спокойно пропускают, а вот на бегущего с утра в школу мимо забора ребенка они запросто нападут.

Лжеволонтеры

К сожалению, мошенники нашли способ наживаться и на таком благородном деле, как волонтерство. А бороться с лжеволонтерами сложно, так как они меняют место локации, а их руководители естественно не идут на контакт. Кроме того, прохожие почти никогда не спрашивают у молодых людей документы и не интересуются, кому именно они помогают. И очень зря, ведь действия лжеволонтеров квалифицируются как мошенничество. Увидев их на улице, нужно позвонить в полицию по номеру "102" или обратиться к ближайшему сотруднику правоохранительных органов.

Сами волонтеры часто не догадываются, что участвуют в махинациях. В такие отряды набирают молодежь до 18 лет, причем они даже не знают, на помощь какому именно детскому дому или ребенку собираются деньги. Так, группа подростков у станции "Третьяковская" продавала браслеты. Когда зашла речь о документах, они сослались на своего "начальника" – некоего Арика, и попросили его приехать. Однако "начальник" открестился от подопечных и заявил, что не имеет отношения к таким акциям.

Руководитель проекта "Добро Mail.Ru." Александра Бабкина рассказала m24.ru, как отличить реальных добродетелей от лжеволонтеров. По ее словам, встретив таких волонтеров на улице, нельзя сразу поддаваться эмоциям, нужно думать головой.

"Когда вам предлагают "помочь детишкам", стоит спросить – на что именно волонтеры собирают деньги. Если волонтеров много, то спросить у нескольких. Я общалась с несколькими такими волонтерами около ВДНХ, и их ответы сильно отличались: от "собираем помощь детишкам в детских домах" до "детям, которые больны раком", - поделилась Бабкина.

Такое расхождение, говорит руководитель проекта, – тревожный признак. Как правило, честные фонды работают с волонтерами и информируют их о сути проблемы, которую они помогают решить. Работа хороших фондов всегда прозрачна. Лжеволонтеров очень трудно привлечь к ответственности, но можно помочь обычным людям разобраться в том, стоит ли им помогать.

"Если вы по-настоящему хотите помочь, узнайте больше об организации: проверьте, есть ли у нее сайт, публикуются ли на нем отчеты о поступлении и расходовании пожертвований. Если нет, то вряд ли организация по-настоящему помогает. Если вам рекомендуют очень высокий минимальный размер пожертвования или предлагают перевести деньги на личный счет представителя организации – это также повод задуматься", - рассказала Бабкина.