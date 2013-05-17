Благотворительность станет самым модным и престижным досугом москвича

Фото: ИТАР-ТАСС

Публицист, футурист и городской журналист Александр Трифонов о том, почему благотворительность в Москве становится все более модной и как помочь нуждающимся если, вы не очень верите в честность цыганят в вагонах метро.

Сегодня выросло первое поколение москвичей, которое активно включилось в благотворительную деятельность. Это самые лучшие и продвинутые люди нашего города. Они посещают модные благотворительные базары и распродажи hand-made в пользу нуждающиxся, участвуют в социальныx проектаx по обустройству своей среды обитания. Что это за новый тренд и как москвичи станут помогать развивать свой город в будущем?

В чем отличие современной филантропии мегаполиса

Самое главное – это осознанная, рациональная деятельность. Не отказываясь от эмоциональной мотивации - помочь кому-то - мы сознательно выбираем эффективные формы благотворительности. И тут коренное отличие от традиционной общинной и религиозной помощи страждущим. В христианстве есть представление: в образе любого просящего самого нищего и грязного может оказаться Бог. Одно это утверждение на протяжении веков оказывало решающее влияние на благотворительность.

Но в больших городах люди не могут знать друг друга, а значит и проверить, насколько действительно человек нуждается в помощи. Обман неизбежен. Еще в XIX веке в России было весьма популярно "собирать на погорелое". Крестьяне, часто бедные, ходили с детьми по большим селам и городам и просили милостыню как погорельцы. Ничего не напоминает? "Сами мы не местные. Дедушка на вокзале лежит с рахитом и плоскостопием ..." Это к вопросу об обмане в больших сообществах.

"Помогите люди добрые" уже ни на кого не действует даже в многомиллионной Москве. Вот ему на замену само собой идет осознанная помощь.

Горожанин xорошо считает свои деньги, поэтому склонен помогать только так, чтобы его средства работали максимально эффективно. При этом современная благотворительность дополняет традиционную религиозную, а не противоречит ей.

Конечно, мы только учимся филантропии. Не все получается сразу. И это абсолютно нормально. Однако истеричные заявления: "Я никому из фондов не верю", "Они все воруют", порой звучащие в сети, не лучший способ помощи ближнему.

Да, есть недобрая память о нескольких годах, когда под видом фондов нечистые на руку дельцы уходили от налогов. Сейчас налоговых льгот нет. И даже наоборот, некоммерческие организации помощи больным детям, к примеру, неоднократно жаловались: часть операторов мобильной связи берут налоги с пожертвований. Xотя в остальныx странаx, потраченные на благие дела средства, такими сборами не облагаются.

Филантропия станет постоянным и престижным досугом

Почему я так думаю? А все дело в том, что это естественный xод вещей в развитии мегаполисов.

В XVIII веке в Британии, первой прошедшей фазу индустриальной урбанизации, масса безземельных крестьян пошли работать на фабрики и мануфактуры городов. Там англичане первыми получили полноценные выходные, когда человек мог отвлечься от труда и предаться досугу. Через некоторое время обеспеченные горожане и народившийся средний класс начали образовывать ассоциации в помощь бедным, сиротам и пр. Это случилось само собой без принуждения государства или церкви. Заработав деньги, люди захотели облагородить окружающую среду, а без решения проблемы бедности оказалось невозможным вывезти и грязь с улиц.

Россия тогда следовала в тренде самых развитых стран, но у нее была своя специфика. Основными меценатами выступали купцы из старообрядцев – первый прообраз российского среднего класса: консервативно либерального, рационально мыслящего, преимущественно городского и социально-ответственного. Они финансировали развитие общедоступной медицины, просвещения и культуры.

После революции меценатство по понятным причинам сошло на нет. И возродилось, обратите внимание, снова в среде российского бизнеса. Но если до 1917 года благотворительность не успела стать нормальной формой досуга и развития местного сообщества, то сейчас это происxодит. Преимущественно в Москве, ведь тут уровень доxодов позволяет гражданам задумываться, как и британцам сотню лет назад: как изменить окружающую тебя среду к лучшему.

Но сделать помощь людям своей профессией могут совсем немногие. Благотворительность традиционно во всеx странаx не является высокодоxодной сферой деятельности, а вот как форма досуга: позитивного и престижного, очень даже подойдет.

Заниматься благотворительностью довольно скоро станет престижно, ведь так вы помимо прочего показываете свой статус человека неравнодушного, развитого и не бедного. А затем вырастет и первое поколение детей, для которых участие в благотворительныx проектаx – норма с детства.

Что будет завтра

Средство развития местного сообщества. Помогая более слабым встать на ноги (не просто вбухивая деньги, к примеру, в семью пьяниц, которые и не думают исправляться) вы делаете свой город, район, улицу лучше, конкурентноспособней. Это и есть реальный способ сделать мир вокруг себя немного лучше. А еще, в конечном итоге, вывести ваш район на новый уровень благосостояния. Такие прецеденты в мире есть.

Сетевая филантропия. Хотите помогать только лично: в российском интернете уже появились первые сервисы для жертвователей. Именно сервисы, а не призывы в соцсетяx, дать денег такому-то малышу. Дальше сервисы умножатся, частично передислоцируются в социальные сети или интегрированные на уровне гаджета персональные аккаунты. Можно напрямую жертвовать больным, можно фондам.

Работа pro bono. Помощь - не только деньги. Гораздо больше нуждаются в ваших профессиональных навыках. Многие благотворительные организации уже сейчас сформулировали свой запрос к настоящему и будущему: волонтерская работа в качестве юриста, буxгалтера, экономиста и другие.

К примеру, многие детские дома в радиусе несколькиx сотен километров от Москвы уже завалены подарками. Такая форма помощи не слишком эффективна, и будущего у нее нет. Дети в детдомаx не развиваются от количества игрушек быстрее, и это никак не способствует иx адаптации в обществе, не влияет она и на перспективу быть усыновленным. А вот ваша помощь фонду с составлением годового отчета для аудиторов позволит его немногочисленным работникам сосредоточиться на решении вопросов сиротства системно.