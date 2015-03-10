Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2015, 16:33

Общество

В столице прошел благотворительный аукцион "Цветы. Добро. Ты"

Фото: M24.ru

7 марта в рамках проекта "Город Доверия" в столице прошел благотворительный аукцион "Цветы. Добро. Ты". Акция прошла в поддержку фонда "Подари жизнь", который помогает детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Лотами аукциона стали эксклюзивные букеты, собранные гостями мероприятия. В частности, букеты сами составили актер Александр Носик, дзюдоист Александр Михайлин, спортивный комментатор Владимир Стогниенко и ведущий телеканала "Москва 24" Иван Распопов.

В Москве прошел благотворительный аукцион "Цветы. Добро. Ты"

Справиться с задачей гостям помогали профессиональные флористы. Иногда первоначальная стоимость лотов увеличивалась в десять раз. Зрители также могли отправить sms-сообщение на короткий номер 6162, указав сумму перечисления и слово "цветы".

Ссылки по теме


"К сожалению, в нашей стране еще не все знают, что очень многие тяжелые заболевания поддаются излечению и часто это вопрос исключительно суммы денег. Во многом активность наших сограждан в области благотворительности зависит от того, насколько они доверяют тому или иному фонду или организаторам акций. Важно, чтобы это были исключительно порядочные и по-настоящему добрые люди", - отметил Владимир Стогниенко.

Напомним, 9 марта в Москве завершился благотворительный марафон "Танцуй добро". Известные хореографы, звезды шоу-бизнеса встречали всех желающих поплясать в разных районах города. Параллельно шел сбор средств для благотворительных фондов.

благотворительность цветы фонды благотворительные аукционы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика