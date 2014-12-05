68 благотворительных фондов примут участие в новогодней ярмарке "Душевный Bazar"

Фото: M24.ru

В парке "Сокольники" 14 декабря пройдет пятая по счету благотворительная новогодняя ярмарка "Душевный Bazar".



Посетителей будут угощать мандаринами и одаривать подарками. Участие в мероприятии примут 68 благотворительных организаций.

В программе – серия ярких флешмобов и театральных перформансов, более 120 мастер-классов, кулинарное шоу, благотворительная елка и детская спецпрограмма, сообщили организаторы.



Все собранные на ярмарке средства пойдут на благотворительные проекты, заявленные участниками "Душевного Bazarа".

Ярмарка пройдет с 11.00 до 19.00. Вход бесплатный.

Мероприятие пройдет в павильоне №4 парка "Сокольники".