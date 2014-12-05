68 благотворительных фондов примут участие в новогодней ярмарке "Душевный Bazar"

Фото: M24.ru
В парке "Сокольники" 14 декабря пройдет пятая по счету благотворительная новогодняя ярмарка "Душевный Bazar".
Посетителей будут угощать мандаринами и одаривать подарками. Участие в мероприятии примут 68 благотворительных организаций.
В программе – серия ярких флешмобов и театральных перформансов, более 120 мастер-классов, кулинарное шоу, благотворительная елка и детская спецпрограмма, сообщили организаторы.
Все собранные на ярмарке средства пойдут на благотворительные проекты, заявленные участниками "Душевного Bazarа".
Ярмарка пройдет с 11.00 до 19.00. Вход бесплатный.
Мероприятие пройдет в павильоне №4 парка "Сокольники".
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