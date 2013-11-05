В Общественной палате хотят создать благотворительный фонд

В Общественной палате предлагают создать благотворительный фонд.

Деньги туда могут жертвовать граждане и организации, а оттуда уже они пойдут на расследования общественников, экспертизы и помощь нуждающимся.

Об этом сообщил автор идеи, член Общественной палаты России Владимир Слепак в эфире радиостанции "Москва FM".

По его словам, деятельность данного фонда должна быть прозрачной, а отчеты о проводимых финансовых операциях - публичны.

Так будет проще контролировать расход денежных средств, в том числе в области ЖКХ и за государственными контрактами, добавил Слепак.