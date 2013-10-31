Москва поможет бизнесменам развивать технологии будущего - Комиссаров

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы будет помогать молодым предпринимателям в реализации инновационных проектов и экспорте продукции за рубеж. Об этом заявил в интервью телеканала "Москва 24" глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Комиссаров.

По его словам, такие идеи будут обсуждаться в ходе открывшегося форума "Открытые инновации". В этом году мероприятие проходит под девизом "Я меняю мир". Оно направлено на увеличение количества компаний, которые занимаются инновациями в Москве, а также на привлечение зарубежных и отечественных специалистов для развития столичных бизнес-проектов.

Московский стенд в этом году будет мультимедийным. "Мы хотим рассказать на этом стенде про так называемые наши точки роста, про те технопарки, технополисы, которые в Москве создаются", - отметил Комиссаров.

По его словам, в ближайшее время планируется реорганизовывать малоиспользуемые территории Москвы и строить там так называемые "города в городе". Первым таким проектом стала реорганизация промзоны "Южный порт". На территории более 900 гектаров будет сохранена промышленность для обеспечения рабочих мест, но одновременно промзону благоустроят и начнут строить на ней социальные объекты.

В том числе широко обсуждается тема использования водного пространства. В частности, предлагается прорыть каналы от русла Москвы-реки, чтобы увеличить привлекательность территории.

Кроме того, Алексей Комиссаров отметил уже реализованные проекты, итоги работы которых будут видны к 2015 году. По его словам, появляются динамичные компании в области биотехнологии, фармацевтики и микроэлектроники. При этом в них активно привлекается молодежь.

По словам главы департамента, молодые предприниматели предлагают много инновационных идей в области очистки газа и топлива. Так, уже реализована идея создания сумок с подогревом детских бутылочек с молочной смесью и проект "кнопка жизни", который помогает спасти жизнь пожилых и больных людей, отслеживая их состояние. Такие инновационные проекты предпринимателей правительство Москвы старается активно поддерживать.

Комисаров также напомнил, что при столичных вузах работают 7 центров молодежного предпринимательства, где студенты могут попробовать создать свой проект. "У нас есть программа инкубирования технологий, которую мы запустили совсем недавно. И первая площадка появилась на "Красном Октябре", - добавил он.

На этой площадке впервые в России применяется программа акселерации, позволяющая путем ускоренного обучения дать возможность компаниям реализовать новые проекты, либо получить дополнительные возможности для развития. Туда приглашены венчурные инвесторы, которым молодые предприниматели могут показывать свои проекты.