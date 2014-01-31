Здание и земельный участок на востоке Москвы выставлены на торги

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти выставили на торги нежилое здание и земельный участок по адресу: ул. Камова, д.1А, информирует пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Общая площадь одноэтажного строения составляет 290,5 кв. метров, процент износа – 48% по состоянию на 2012 год.



"Участок относится к землям населенных пунктов с разрешенным использованием: эксплуатация здания магазина (земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания)", - говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, начальная цена единого лота - 39 200 000 рублей.