Россия и Украина договорились о возобновлении поставок газа

Фото: M24.ru

Россия и Украина договорились о базовых условиях для возобновления поставок газа. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Хотел бы отметить, что в настоящий момент достигнуты договоренности по базовым условиям так называемого зимнего пакета поставок газа в зимний период (с ноября 2014 по март 2015 - M24.ru)", - приводит слова министра ТАСС.

Конкретные параметры соглашения не сообщаются. Однако отмечается, что сохранены ранее заявленные условия поставки газа. В первую очередь, это погашение части накопленной задолженности за поставленный газ за ноябрь-декабрь 2013 года и апрель-май 2014 года. Общая сумма задолженности составляет 5 миллиардов долларов.

Газ из России на Украину перестали поставлять в середине июня.