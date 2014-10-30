Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября 2014, 16:15

Экономика

Россия и Украина договорились о возобновлении поставок газа

Фото: M24.ru

Россия и Украина договорились о базовых условиях для возобновления поставок газа. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Хотел бы отметить, что в настоящий момент достигнуты договоренности по базовым условиям так называемого зимнего пакета поставок газа в зимний период (с ноября 2014 по март 2015 - M24.ru)", - приводит слова министра ТАСС.

Ссылки по теме


Конкретные параметры соглашения не сообщаются. Однако отмечается, что сохранены ранее заявленные условия поставки газа. В первую очередь, это погашение части накопленной задолженности за поставленный газ за ноябрь-декабрь 2013 года и апрель-май 2014 года. Общая сумма задолженности составляет 5 миллиардов долларов.

Газ из России на Украину перестали поставлять в середине июня.

бизнес газ Украина Александр Новак жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика