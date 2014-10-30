В Сколково обсудят новые тенденции в бизнес-образовании

Фото: ТАСС/Астапкович Владимир

В ноябре в Московской школе управления Сколково состоится международная конференция "Образование для бизнеса в эпоху эволюционных перемен", сообщают ее организаторы.

На конференции обсудят последние тенденции в образовательной отрасли: люди все меньше привязаны к одному месту жительства, новые технологии предполагают новые формы занятости, популярнее становится дистанционное обучение, а образовательные программы приобретают все более практическую направленность.

Впервые представители образовательной отрасли, власти и бизнеса соберутся на одной площадке для обмена опытом. Участники конференции обсудят вопросы повышения качества бизнес-образования, связи бизнес-школ с органами власти и представителями бизнеса и концепии бизнес-школ будущего.

Также на мероприятии состоятся круглые столы, дискуссии и мастер-классы, посвященные программам профессионального образования, дистанционному обучению и рекламе бизнес-школ.

Конференция состоится 17-18 ноября 2014 года.