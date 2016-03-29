LIVE: как приобрести помещение для бизнеса

30 марта в рамках проекта "Биржа торгов" на ВДНХ состоится круглый стол "Школа Инвесторов". Представители департамента по конкурентной политике расскажут об объектах малой площади для развития собственного бизнеса и перечислят условия и правила участия в земельно-имущественных торгах.

Те, у кого не получится посетить мероприятие лично, могут прислать свои вопросы в виде аудио- или видеофайлов на почту Dolgikhiv@mos.ru. Ответ прозвучит на прямом эфире.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.