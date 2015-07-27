Павильон № 75 на ВДНХ сдадут в аренду

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Столичные власти выставили на торги трехэтажный павильнон № 75 на ВДНХ. Стартовая цена годовой аренды помещения – 346,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Павильон будет передан арендаторы сроком на пять лет. Аукцион состоится 21 августа, заявки на участие в торгах принимаются до 18 августа. При этом участникам аукциона необходимо внести задаток в размере 50 миллионов рублей.

Площадь трехэтажного павильона с подземным паркингом превышает 52 тысячи квадратных метров.

Здание, построенное в 2006 году, располагает просторными экспо-площадями, конференц-залами, переговорными комнатами, вспомогательными помещениями. Назначение павильона – организация и проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий.

"Концепция развития территории ВДНХ предусматривает создание на его базе мощного центра притяжения проектов – как регионального, так федерального уровня.

В их числе, безусловно, – инвестиционные проекты, которые заинтересуют бизнес. Поскольку ВДНХ должен стать одним из главных драйверов развития города", – сказал глава департамента Геннадий Дегтев.