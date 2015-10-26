Здание XIX века в центре Москвы выставят на торги

Четырехэтажное здание 1880 года постройки в центре Москвы выставят на торги. Соответствующий проект одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Здание площадью 1,8 тысячи квадратных метров расположено по адресу: 1-й Добрынинский переулок, владение 4/2.

Сейчас объект находится на праве постоянного пользования столичного колледж малого бизнеса № 4, однако не используется по назначению.

После проведения реконструкции инвестор сможет использовать здание под размещение многофункционального центра с отделениями банка, страховой компании, офисами, образовательным или социальным учреждением с точками общепита, а также объект культуры. Площадь МФЦ после реконструкции превысит 2,6 тысяч квадратных метров.

Ранее m24.ru сообщало, что на аукцион выставлены семь столичных объектов культурного наследия. На условиях аренды сдается Усадьба А.П. Сытина конца XVIII века в Пресненском районе, жилой дом Э.А. Беренса второй половины XIХ века в Басманном районе, флигель городской усадьбы XIX века, принадлежавшей ранее дворянской семье Рахмановых, на Таганке и каретный сарай Городской усадьбы В.Д. Носова, начала XX века в Преображенском районе.

На продажу выставлены два здания на Таганке: главный дом городской усадьбы Г.И. Крюкова – Стариковых – Н.Ф. Ильина и каменный жилой дом, начала XIX века. В Басманном районе на продажу выставлен жилой дом конца XVIII века.