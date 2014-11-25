Форма поиска по сайту

25 ноября 2014, 16:49

Экономика

Про корпоративную культуру: Артем Агабеков об "осмысленных" компаниях

Фото: facebook.com/fabrikaokon

В среду, 26 ноября, в рамках цикла встреч с выдающимися предпринимателями Business Relations состоится лекция Артема Агабекова. Основатель "Фабрики окон" расскажет о понятии "искренний сервис", основанном на максимальном внимании к благополучию клиентов. Артем Агабеков также остановится на значении корпоративной культуры и технике подбора персонала по принципу "одной крови".

Прямую трансляцию смотрите на online.m24.ru, начало в 19:00.

  • Когда: 26 ноября
  • Кто: Артем Агабеков
  • Что: лекция о личном опыте и убеждениях
  • Кому смотреть: начинающим HR-специалистам и неравнодушным руководителям

