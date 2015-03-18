Камера, мотор: как создавать качественные фильмы

Фото: M24.ru/Михаил Сипко
3 апреля в кинотеатре "Москва" газета "Ведомости" проведет конференцию по теме "Индустрия кино. Актуальные проблемы и тенденции развития российского кинобизнеса".
Приглашенные эксперты обсудят проблемы господдержки кинобизнеса, новую редакцию антипиратского закона, будущее цифрового контента, методики привлечения зрителей в кинотеатры, квотирование иностранных фильмов и технику продвижения отечественного кино на международный рынок.
- Участие в дискуссии примут:
- президент кинокомпании "Амедиа" Александр Акопов,
- генеральный директор "ТНТ" Игорь Мишин,
- генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе,
- кинорежиссер, сценарист Павел Лунгин,
- генеральный продюсер Art pictures Studio Дмитрий Рудовский,
- председатель совета директоров, генеральный продюсер, Star Media Владислав Ряшин,
- генеральный директор кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 3 апреля, 11.00
- Что: разговор о современном кинопроизводстве
- Кто: Александр Акопов, Игорь Мишин, Екатерина Мцитуридзе, Павел Лунгин, Дмитрий Рудовский, Владислав Ряшин, Сергей Сельянов
- Кому смотреть: любителям хорошего кино и начинающим кинорежиссерам