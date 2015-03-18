Камера, мотор: как создавать качественные фильмы

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

3 апреля в кинотеатре "Москва" газета "Ведомости" проведет конференцию по теме "Индустрия кино. Актуальные проблемы и тенденции развития российского кинобизнеса".

Приглашенные эксперты обсудят проблемы господдержки кинобизнеса, новую редакцию антипиратского закона, будущее цифрового контента, методики привлечения зрителей в кинотеатры, квотирование иностранных фильмов и технику продвижения отечественного кино на международный рынок.

Участие в дискуссии примут:

президент кинокомпании "Амедиа" Александр Акопов,

генеральный директор "ТНТ" Игорь Мишин,

генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе,

кинорежиссер, сценарист Павел Лунгин,

генеральный продюсер Art pictures Studio Дмитрий Рудовский,

председатель совета директоров, генеральный продюсер, Star Media Владислав Ряшин,

генеральный директор кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.