18 марта 2015, 17:49

Камера, мотор: как создавать качественные фильмы

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

3 апреля в кинотеатре "Москва" газета "Ведомости" проведет конференцию по теме "Индустрия кино. Актуальные проблемы и тенденции развития российского кинобизнеса".

Приглашенные эксперты обсудят проблемы господдержки кинобизнеса, новую редакцию антипиратского закона, будущее цифрового контента, методики привлечения зрителей в кинотеатры, квотирование иностранных фильмов и технику продвижения отечественного кино на международный рынок.

    Участие в дискуссии примут:
  • президент кинокомпании "Амедиа" Александр Акопов,
  • генеральный директор "ТНТ" Игорь Мишин,
  • генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе,
  • кинорежиссер, сценарист Павел Лунгин,
  • генеральный продюсер Art pictures Studio Дмитрий Рудовский,
  • председатель совета директоров, генеральный продюсер, Star Media Владислав Ряшин,
  • генеральный директор кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 3 апреля, 11.00
  • Что: разговор о современном кинопроизводстве
  • Кто: Александр Акопов, Игорь Мишин, Екатерина Мцитуридзе, Павел Лунгин, Дмитрий Рудовский, Владислав Ряшин, Сергей Сельянов
  • Кому смотреть: любителям хорошего кино и начинающим кинорежиссерам

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
бизнес режиссер Disney фильм прямые трансляции Роскино продюссеры

