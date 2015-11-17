Центробанк предупреждает заемщиков о лжеломбардах

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Банк России предупреждает, что появились организации, предлагающие займы под залог имущества, но не являющиеся ломбардами, сообщает регулятор на своем сайте.

По данным ЦБ, лжеломбарды предоставляют займы под залог движимого и недвижимого имущества, но не выдают залоговый билет, а используют другие виды договоров, в том числе договор комиссии или купли-продажи.

Имущество, сданное в такую фирму, не подлежит обязательному страхованию, и заемщику могут отказать в возврате имущества с пояснением, что оно уже продано.

ЦБ советует перед заключением договора изучить условия и заключать контракт только при полном согласии со всеми пунктами. Регулятор предупреждает, что деятельность таких фирм не входит в сферу его надзора.

Стоит отметить, что при заключении договоров с ломбардом нужно обращать внимание на то, нет ли у него запрета заниматься предпринимательской деятельностью, кроме предоставления займов; наличие слова "ломбард" в официальном названии, а также наличие действующего договора страхования имущества.