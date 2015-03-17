Столичные власти получили благодарность за работу с инвесторами

Фото: ТАСС

Руководитель компании Vinci Concessions Кристиан Эртебис поблагодарил столичные и федеральные власти за налаженную работу с инвесторами. Он назвал эту деятельность "впечатляющей", сообщает пресс-служба департамента экономической политики Москвы.

"Вы развиваетесь с впечатляющей скоростью. Это повышает уверенность и доверие как со стороны игроков, так и со стороны спонсоров", – заявил Эртебис.

По его словам, возглавляемая им компания работает в России с 2006 года, и за прошедшие годы произошли серьезные улучшения в рамках реализации бизнес-проектов.

Вице-президент "Газпромбанка" Олег Костин отметил, что бизнес заинтересован в возведении Северного дублера Кутузовского проспекта и платных переездов в районе станций Крекшино и Щербинки.

Отметим, что сегодня российские власти одобрили законопроект о сокращении сроков регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Время регистрации планируют сократить с пяти до трех дней.