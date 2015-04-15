Новый владелец ЦУМа окупит вложения за 15 лет – Дегтев

Фото: tender.mos.ru

Приобретение площадей ЦУМа окупится их новому владельцу за 15 лет. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, сделка представляет большой интерес для бизнеса. "Сроки окупаемости – при нынешнем обременении – до 15 лет", – сказал он.

Ранее сообщалось, что на аукцион будет выставлена треть площадей ЦУМа. Новый владелец 19-ти тысяч квадратных метров площадей станет известен 30 апреля. Сейчас это нежилое здание и помещения, неразделимо связанные общим пространством и единой крышей.

Стартовая цена контракта составляет 4,3 миллиарда рублей, то есть цена квадратного метра ЦУМа будет начинаться от 230 тысяч рублей. Для участия в аукционе необходимо будет обеспечить задаток в размере 433 миллиона рублей.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Натальи Сергуниной, предложение очень выгодное, поэтому интерес со стороны потенциальных инвесторов должен быть высоким.

"Приобретение этих площадей следует рассматривать как перспективную капитализацию бизнеса. Высокая ликвидность этого актива обеспечивается его месторасположением, высокой посещаемостью и культурно-исторической ценностью", – сказала она.

При реставрации фасадов здания новый владелец обязан будет сохранить его культурную и историческую ценность.