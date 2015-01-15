Стоит ли опасаться массовых увольнений в 2015 году - экономист

"Экономика": Как изменится ситуация на рынке труда в 2015 году

В наступившем году отечественную экономику ждут перемены. Они коснутся и рынка труда: изменятся зарплаты, требования к соискателям и количество рабочих мест.

О том, как будут обстоять дела у работодателей и соискателей в этом году, рассказал Константин Цыганков.

Оплата труда в России до и после девальвации

Согласно исследованиям рекрутингового агентства HeadHunter, в 2015 году треть российских и две трети иностранных компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам. Однако повышение зарплат вряд ли компенсирует текущую инфляцию, отмечает Константин Цыганков.

В 2014 году средняя зарплата в Москве варьировалась в пределах 55-60 тысяч рублей. В американской валюте в марте это равнялось 1,5 тысячам долларов. Сегодня эта сумма уже не превышает тысячи.

Впрочем, для отечественных компаний, особенно экспортеров, такую ситуацию можно назвать благоприятной. Трудовые издержки становятся более низкими, чем в других странах, что делает продукцию наших производителей более конкурентноспособной.

По данным телеканала "Москва 24", затраты на труд в России и раньше были не самыми высокими. Так, в пищевой индустрии зарплата сотрудников составляла около 37 процентов от части стоимости продукта, которую формировала каждая компания (добавленной стоимости). Это больше аналогичного показателя в Мексике, но гораздо меньше показателей в США и Германии: там доля зарплаты в добавленной стоимости составляла 52 и 68 процентов соответственно.

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Нынешняя девальвация нанесла самый болезненный удар по тем, кто жил за границей, а зарплату получал в рублях. Речь, прежде всего, идет о многочисленной русской диаспоре в Юго-Восточной Азии. Многие отечественные специалисты работали оттуда удаленно, спасаясь от московских цен и климата. Теперь жизнь в Таиланде и других азиатских странах становится многим россиянам не по карману.

"Те люди, которые смогут понизить свои расходы, будут это делать, будут стараться остаться в Таиланде. Те же, кто уже свел расходы к минимуму, а мне кажется, таких большинство, будут уезжать. Потому что, одно дело - это пытаться прожить здесь на сто рублей в день, а другое - на 50", - пояснил в интервью телеканалу главный редактор музыкального интернет-журнала Apelzin.ru Руслан Набипов.

Оптимизация работы компаний

Термин "оптимизация", похоже, снова возвращается в повседневный оборот. Эксперты готовят население к кризису на рынке труда и сравнивают нынешнюю ситуацию с 2008 годом. Тогда штат многих компаний был неоправданно раздут, и бизнес смог пережить нелегкие времена за счет устранения дублирующих функций и увольнения лишних сотрудников.

Однако сейчас такая стратегия вряд ли сработает.

"Так как последняя санация была не так давно, всего шесть лет назад, такого кадрового балласта в компаниях уже нет. Поэтому многим придется искать новые способы повышения эффективности и производительности", - сообщил управляющий партнер компании First (Ward Hall Group) Дмитрий Дереляк.

В первую очередь, под удар попадут те подразделения компаний, которые не зарабатывают, а тратят: HR, PR и рекламщики. Те же, от кого напрямую зависят доходы компании - высококлассные менеджеры по продажам, юристы, логисты - сохранят свои позиции и будут пользоваться спросом. Но еще более высокий спрос будет на антикризисных менеджеров, которых в России, по-прежнему, очень мало.

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По словам Дереляка, сейчас отечественная экономика находится в состоянии стагнации. Поэтому многие руководители крупных компаний не понимают, как себя вести: они научились работать при резком спаде или подъеме.

В нынешнем году все будет зависеть от глубины падения экономики. При шоковом сценарии эксперты прогнозируют и сокращение зарплат, и увольнения. Отрасли, которые будут больше других подвержены оптимизации, стали известны еще в прошлом году: это финансовый сектор, автопром, ритэйл и строительный бизнес, который фактически лишился главного инструмента продаж - ипотеки.

Поиск новых сотрудников

В 2008 году паника была настолько сильна, что многие компании прекратили поиск и найм сотрудников вообще. Сейчас работодатели не совершают резких движений, и собеседования продолжаются. Правда, этот процесс стал более длительным. Срок переговоров кандидата с работодателем увеличился с 1,5 до 2 - 2,5 месяцев. От новых сотрудников ждут универсальности, то есть, выполнения более широкого круга обязанностей за те же деньги.

"Если текущая ситуация будет развиваться, то мы увидим разнонаправленное движение: количество вакансий будет уменьшаться, количество соискателей - увеличиваться. Соискатели будут готовы менять свои зарплатные ожидания, с одной стороны, с другой - выполнять больший объем работы", - отметил директор по исследованиям компании HeadHunter Глеб Лебедев.

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Кандидаты тоже стали более разборчивыми: цена ошибки при устройстве на работу в кризис очень велика. Потому кроме традиционных параметров - уровня зарплаты, длительности испытательного срока, перспектив карьерного роста - соискателей интересует, например, личность и репутация руководителя компании и уровень ее финансового здоровья. Тем более, что зарплата - величина переменная, и в кризис она меняется, как правило, в меньшую сторону.

Кроме того, на рынке труда появляются новые игроки. Если ранее исследования по уровню зарплат, в основном, заказывал ритэйл, сейчас уровнем зарплат интересуются предприятия военно-промышленного комплекса.

"Предприятия ВПК интересует зарплатная аналитика по рабочим профессиям. Зарплаты там ниже, чем на открытом рынке, но компании заинтересованы, чтобы у них работали хорошие квалифицированные специалисты, и хотят предусмотреть какую-то систему мотивации", - сообщила руководитель отдела аналитики рекрутингового портала Superjob.ru Валерия Чернецова.

Кадровую политику наверняка придется пересмотреть руководителям коммунальных предприятий. Зарплаты трудовых мигрантов в долларовом выражении упали вдвое. Многие из гастарбайтеров вернулись на родину. Однако, существует риск, что освободившиеся рабочие места никто не займет: уровень зарплат на них слишком низок для москвичей.

Конкуренция за рабочие места

Первые признаки надвигающегося кризиса проявились уже в конце 2014 года. В декабре на столичном рынке труда резко снизилось число объявлений о поиске персонала.

При этом рост зарплатных предложений наблюдается только в одной сфере - в секторе информационных технологий.

В сегменте маркетинга и рекламы стартовые зарплаты начали снижаться. В этих отраслях сейчас наблюдается наиболее острая конкуренция за рабочие места.

Но наиболее драматическое отношение количества резюме к количеству вакансий наблюдается в СМИ. Там на одно свободное рабочее место претендует почти 30 человек. Большое число претендентов на работу в сфере искусства, развлечений и дизайна. Непросто найти работу и домашнему персоналу.

Наименьшая конкуренция за рабочие места наблюдается в сфере продаж. Очень небольшое число соискателей хочет устроиться рабочими, небольшое количество резюме также в сферах страхования и IT.

Переквалификация и собственный бизнес

Если с работой пришлось расстаться, а подходящих вакансий по вашей специальности сейчас нет, обычное решение этой проблемы - переквалификация. Можно воспользоваться бесплатными услугами центра "Содействие " при департаменте труда и занятости Москвы. В период переквалификации безработным там выплачивают стипендию и частично компенсируют оплату проезда.

Более широкий выбор специальностей легко найти в многочисленных, но платных учебных центрах.

А вот рассчитывать на курсы переквалификации в самой компании, где идут сокращения, пожалуй, все-таки не стоит. И не только потому, что компании проще и легче уволить человека. "В России очень высокая текучесть кадров, люди быстро меняют работу. Средняя российская компания меняет в течение года около 30 процентов персонала. Это значит, что каждый работодатель думает про своего сотрудника, что завтра он может уйти. Получается, что для руководителя нет никакого смысла вкладывать деньги в переподготовку работника", - пояснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

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Еще один вариант обеспечить себя работой - создать собственный бизнес. С одной стороны, потребительский спрос снижается, а получить деньги у банка на развитие сейчас практически невозможно. С другой стороны, сейчас для индивидуальных предпринимателей ввели двухлетние "налоговые каникулы".

Кроме того, в столице существует система поддержки начинающих предпринимателей. Так на развитие вновь созданной компании от города можно получить субсидию до 500 тысяч рублей.