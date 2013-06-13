Фото: ИТАР-ТАСС

"На градостроительном рынке нет баланса спроса и предложения. Непонятно, что и для кого мы строим", - сообщила на научно-практической конференции по городскому развитию в современных условиях архитектор Екатерина Ларионова.

"Кроме того, жители тоже не готовы сказать, каким они видят свой город. Они даже в улицах путаются", - отметила она.

Того же мнения придерживается и заместитель руководителя администрации Коломенского района Московской области Андрей Разин. По его словам, сегодня в градостроительстве нет четких правил игры, решений на федеральном уровне, а население не понимает своего участия в развитии города и района.

Однако пути решения этих проблем уже намечены. Заинтересованность в развитии территорий есть у молодых людей в возрасте до 30 лет, молодых специалистов, которые сейчас выходят на градостроительный рынок, отметила Екатерина Ларионова.

Кроме того, по словам участников конференции, три года назад в Москве появилось Объединение планировщиков, а два года назад начала работать Школа урбанистики. Ее цель - растить профессионалов в сфере градостроительства, новые кадры в этой отрасли.