Московская компания начнет поставлять в Европу бортовые компьютеры

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Московская компания Fastwel заключила дистрибьюторское соглашение с немецкой компанией PLUG-IN Electronic об экспорте из России в Германию и другие страны Европы высокотехнологичного оборудования, сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Российская компания будет поставлять на европейский рынок одноплатные компьютеры и другую электронику для встраиваемых систем, а также бортовые компьютеры, защищенные от пыли, влаги, вибраций и ударов, способные работать в жестких условиях, – в частности, в экстремальных температурных диапазонах от -40 до +85 градусов.

Соглашение было подписано президентом Fastwel Сергеем Сорокиным и управляющим директором PLUG-IN Electronic Кристианом Неймаром в рамках международной промышленной выставки Hannover Messe 2015 в Ганновере. В церемонии подписания также принял участие глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Олег Бочаров.

Дополнительно стороны подтвердили свою готовность работать над совместными проектами в области системной интеграции.

Сейчас Fastwel уже экспортирует свою продукцию в отдельные страны Западной и Восточной Европы, а также в Индию и страны юго-восточной Азии. Соглашение позволит компании активно выйти на рынки Германии, Швейцарии и Австрии.

"Подписанное соглашение свидетельствует о том, что деловое сотрудничество российского и европейского бизнеса продолжает развиваться, несмотря на изменение экономической и политической конъюнктуры", – отметил президент Fastwel Сергей Сорокин.

"С каждым годом в России и в ее столице все больше высокотехнологичных производств, которые выпускают продукцию, сопоставимую по качеству с лучшими мировыми образцами или превосходящую их. В отдельных отраслях – таких, как электроника для экстремальных условий – накоплены уникальные компетенции, делающие наши компании безусловными лидерами. Сегодня эти компании начинают активную экспансию на внешние рынки", – прокомментировал соглашение руководитель московского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Олег Бочаров.

Компания Fastwel создана в 1998 году российскими инженерами-разработчиками, имеющими большой опыт в аэрокосмической отрасли. Продукция компании применяется на транспорте, в телекоммуникациях и промышленности. Среди партнеров Fastwel – компании Microsoft, Intel, AMD, QNX Software Systems, Wind River и другие.

Отметим, что на Hannover Messe от России представлены стенды Москвы, Московской, Тульской, Кировской, Свердловской областей, Республики Чувашия, Министерства образования и науки РФ, фонда "Сколково", ОЭЗ "Титановая долина", НИИ им. А.Н. Крылова (Санкт-Петербург), компании "Транснефть".