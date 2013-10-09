"Чтобы добиться успеха, нужно перестать думать о себе" - бизнес-тренер

Бизнес-тренер Радислав Гандапас рассказал о лидерстве и стартаперах

Чтобы стать успешным предпринимателем, человеку необходимо осознать всю ответственность, сосредоточиться на проекте, а иногда и "выскочить" из привычной среды. О том, как развить в себе лидерские качества и добиться успеха, рассказал в интервью M24.ru самый титулованный российский бизнес-тренер, специалист по лидерству Радислав Гандапас.

- Любому молодому предпринимателю необходимо быть лидером?

- Предпринимательство – это и есть лидерство. Человек принимает на себя ответственность за дело, которое он начинает, и за людей, которых в него вовлекает. Он реализует лидерскую стратегию. Одним единственным выбором все не исчерпывается, предприниматель должен сохранять ответственность, пока он занимается своим бизнесом, пока он развивает свой проект.

Лидерство – это ежедневный и ежечасный выбор. Лидер отвечает за ситуацию, меняет ее, работает, ставит цели, привлекает людей, отвечает за результат. Лидерство воплощается в конкретных действиях и поступках.

- А если у человека нет лидерских качеств, то ему не стоит идти в предпринимательство?

- Лидерские качества формируются в процессе деятельности. У нас только одна врожденная данность – это темперамент. Все остальные качества человек нарабатывает, он не наделен ими с рождения, они не падают на него с неба. У него могут быть интересы, способности, но не качества. Человек, который занимается предпринимательской деятельностью, нарабатывает лидерские качества. Не занимается – они не нарабатываются. Это как мышечная масса: если у человека есть физическая нагрузка, у него растут бицепсы, нет нагрузки – они понемногу атрофируются.

То же самое происходит и с лидерскими качествами. Будучи невостребованными, они начинают угасать. Но это не значит, что они не проявятся, если этого потребуют обстоятельства. Я сейчас пишу книгу "Лидеры, которые изменили Россию". У каждого из них были моменты, когда жизнь потребовала проявления тех качеств, которых в них, казалось бы, не было. В результате появились Суворов, Ломоносов и другие знаменитые личности.

- А когда у людей проявляются эти качества?

- В острых жизненных обстоятельствах, когда человеку, для того чтобы выскочить из ситуации, нужны экстраординарные усилия. Есть комфортная среда, и, когда человеку в ней становится дискомфортно, ему хочется выйти на другой уровень. Люди уезжают в другой город, эмигрируют, женятся, разводятся, принимают серьезные решения, глобально меняют свою жизнь.

- А как стартаперу, молодому предпринимателю стать успешным? Как развивать в себе нужные качества?

- Не нужно развивать никаких качеств, стартаперу нужно развивать свой бизнес. Нужно перестать бесконечно думать о себе и о том, чего ему не хватает, какие знания нужно приобрести. Если предпринимателю нужны какие-то качества или знания, которых у него нет, а на их приобретение и развитие уйдет слишком много времени, то проще найти человека, у которого они есть, и нанять его на работу.

Если вы не можете нанять такого человека, то его можно привлечь в качестве консультанта, заплатить ему деньги и развивать свой бизнес. А бесконечное самосовершенствование не приводит к результату. Совершенствование личности является побочным эффектом развития дела, которым человек занимается.

Землекоп, который делает работу с вдохновением, качественно, прилежно, не может личностно не развиваться. Для этого необязательно быть стартапером. Просто нужно делать свое дело с максимальной отдачей и максимально эффективно.

Беседовала Галина Малина