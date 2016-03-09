Москва планирует получать от продажи имущества 20 млрд рублей в год

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

К 2017 году московские власти планируют ежегодно получать около 20 миллиардов рублей от продажи городского имущества предпринимателям. Об этом в ходе заседания в Мосгордуме заявил первый заместитель руководителя департамента городского имущества Александр Прохоров.

По его словам, с 2012 года в департамент обратилось около 10 тысяч предпринимателей, из которых 3,5 тысячи выкупили помещения на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Это ежегодно пополняет городской бюджет на 18 миллиардов рублей, отмечает МИА "Россия сегодня".

Прохоров добавил, что если департамент принял заявку на покупку городского имущества, то в 99 процентах случаев услуга будет оказана. Большая часть отказов (56 процентов) связана с тем, что предприниматель подает заявку, имея задолженность за арендную плату.

Иногда предпринимателям отказывают в покупке подвальных помещений из-за риска возникновения чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что срок рассрочки оплаты приобретаемой бизнесом недвижимости составляет пять лет.

Добавим, столичные власти сохраняют льготную арендную ставку для малого бизнеса. По словам Сергея Собянина, минимальной ставкой в Москве пользуется 50 процентов арендаторов городских помещений.