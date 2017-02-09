Форма поиска по сайту

09 февраля 2017, 12:02

Экономика

Андрей Рогозов стал управляющим директором "ВКонтакте"

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Mail.Ru Group объявила о назначении Андрея Рогозова на должность управляющего директора "ВКонтакте". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее эту позицию занимал Борис Добродеев. Решение приняли в связи с его переходом на должность генерального директора Mail.Ru Group.

Андрей Рогозов до этого был операционным директором, руководил продуктовым и техническим развитием "ВКонтакте". За бизнес-направление соцсети по-прежнему будет отвечать Дмитрий Сергеев, заместитель генерального директора Mail.Ru Group.

Борис Добродеев был управляющим директором "ВКонтакте" с 2014 года. Его назначили после того, как Павел Дуров покинул созданную им соцсеть. Тогда же Андрея Рогозова, ранее возглавлявшего отдел разработок, назначили на должность операционного директора. А исполнительный директор Дмитрий Сергеев стал гендиректором компании Vk.com.

