Андрей Рогозов стал управляющим директором "ВКонтакте"

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Mail.Ru Group объявила о назначении Андрея Рогозова на должность управляющего директора "ВКонтакте". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее эту позицию занимал Борис Добродеев. Решение приняли в связи с его переходом на должность генерального директора Mail.Ru Group.

Андрей Рогозов до этого был операционным директором, руководил продуктовым и техническим развитием "ВКонтакте". За бизнес-направление соцсети по-прежнему будет отвечать Дмитрий Сергеев, заместитель генерального директора Mail.Ru Group.