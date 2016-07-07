Стоимость аренды участков бывших детских лагерей в Подмосковье снизят

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Власти Подмосковья планирует снизить стоимость аренды земельных участков бывших лагерей детского отдыха в 15 раз. Об этом сообщила начальник управления распоряжения имуществом казны министерства имущественных отношений Московской области Елена Лоскутова, передает Агентство "Москва".

По словам Лоскутовой, плата за земельный участок составит 1,5 процента от кадастровой стоимости в год.

"Мы примерно посчитали, какова будет стоимость в год на примере одного из участков. Если сейчас стоимость аренды земельного участка составляет 15 миллионов рублей, то в соответствии с нашим предложением она составит 1 миллиона рублей", – пояснила она, добавив, что такой земельный участок будет предоставлен без торгов.



При этом планируется расширить список видов назначения таких земельных участков.

"Мы уже отправили на согласование постановление правительства Московской области, в котором добавляем четыре социально ориентированных вида разрешенного использования. Пока мы планируем социальное обслуживание, санаторную деятельность, туристическую деятельность и спорт", – пояснила Лоскутова.

До 25 июля органы муниципального образования должны провести инвентаризацию комплексов бывших детских лагерей и баз отдыха, чтобы затем исключить их из состава социально значимой инфраструктуры. Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отмечал, что в регионе есть большое количество заброшенных детских лагерей. Вопрос их восстановления он предложил рассмотреть в рамках государственно-частного партнерства.